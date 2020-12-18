Sığacık nerede, nereye bağlı? Gezilecek yerler neler, plajı nerede?

Türkiye'nin ilk Cittaslow'u olan Seferihisar bu unvanı 2010 yılında kazandı. Seferihisar'ın en popüler semtlerinden birisi olan Sığacık da tabii ki bu kazanımda önemli rol oynayan bölgelerden bir tanesi. Doğası, yaşam tarzı, dokusu, konukseverliği ile Sığacık mutlaka solumanız gereken bir atmosfer. Peki Sığacık nerede, buraya nasıl gidilir? İşte Cittaslow Sığacık hakkında bazı küçük detaylar...
Doğasının saflığı ve cazibesinin yanı sıra birçok romantik dizi ve filmle de adından bahsettiren Sığacık, doğa sevenlerin odak noktası olmaya devam eden mandalina kokulu şirin bir balıkçı kasabasıdır. Sığacık İzmir ilinde yer alır.
Sığacık İzmir iline bağlı Seferihisar ilçesinde yer alan bir kıyı kasabasıdır.
Sığacık, İzmir şehir merkezine 52 km, Seferihisar'a ise 7 km mesafededir. İzmir yarımadasının tam bittiği yerde ve güneyinde yer alır. İzmir'den Sığacık'a yaklaşık olarak 50 dakikada gidilebilir. Kendi aracınızla ulaşım sağlayabileceğiniz gibi toplu ulaşım araçlarından da yararlanabilirsiniz. Bunun için İzmir'den Seferihisar'a giden otobüsleri kullanıp, Seferihisar'dan Sığacık dolmuşlarına binebilirsiniz. Ya da İzmir Üçkuyular İlçe Terminali'nden dolmuşlarla da seyahat edebilirsiniz.
Sığacık'a ulaşmak için İzmir - Çeşme otoyolundan Çeşme güzergahına doğru giderken Seferihisar gişesini geçerek Seferihisar tabelasına sapıp 20 km daha ilerlemeniz gerekir. 20 km sonra Sığacık'a ulaşacaksınız.
Sığacık gezilecek yerler listesi içerisinde en önemli yerler arasında Teos Antik Kenti, Sığacık Kalesi, Sığacık Pazarı ve Marinası bulunur. Zeytin ağaçlarının arasında kaybolmuş olan Teos Antik Kenti Sığacık'ın en önemli tarihi değeridir. M.Ö. 1000 yılında Giritliler tarafından kurulan kent daha sonra İonialıların kenti olmuştur. Buradaki en temel yapı Şarap Tanrısı Dionysos'a adanan Dionysos Tapınağı'dır. Bir diğer gezilecek yer ise Selçuklular döneminde yaptırıldığı tahmin edilen Sığacık Kalesi'dir.
Sığacık'ta eğer merkezi bir yerde denize girmek isterseniz Akkum Plajı'nı tercih edebilirsiniz. Ancak kalabalıktan kaçmayı tercih ediyorsanız, herhangi bir işletmenin bulunmadığı Girlen Plajı tam size göre. Eğer hem biraz kalabalıktan uzak olsun hem de bir işletme olsun isterseniz Akarca Plajı'nı tercih edebilirsiniz. Fakat burada suyun biraz soğuk olduğunu unutmayın.
Sığacık'ın en meşhur ancak suyu en soğuk plajlarından birisi Akkum Plajıdır. Bunun dışında Sığacık'a yalnızca 7 dakikalık uzaklıkta bulunan Akarca Halk Plajı da tercih edilen plajlar arasındadır. Maviliği ile sizi derinden etkileyecek olan plaj ise Ekmeksiz Plajı'dır.
Sığacık'ın en önemli koyları Azmak Koyu, Taş Ada Koyu ve Aktaş Koyu'dur. Azmak Koyu, temiz bir deniz ve muhteşem bir plaja sahip bir koydur. Denizi biraz soğuk olsa da mutlaka görmeniz gereken koylardan birisi.
Taş Ada Koyu ise Azmak Koyu'nun hemen karşısında yer alır. Buraya denizden teknelerle gidebilir ve harika bir gün geçirebilirsiniz. Aktaş Koyu ise oldukça sakin bir koy olmakla beraber denizi ve kumsalı harika bir yer. Diğer koylara nazaran daha az insan geldiği için bölgenin hala bakir koylarından birisidir. Günübirlik teknelerle gidebilir ve aradığınız huzur ve dinginliği burada depolayabilirsiniz.
Huzurlu atmosferi, içinizi ısıtan güneşi ve pırıl pırıl denizi ile yaz aylarının beğenilen tatil beldelerinden birisi olan Sığacık'ta konaklama için dilerseniz merkezdeki dilerseniz çevresindeki tesislerden yararlanabilirsiniz. Ancak baştan söyleyelim, Sığacık'ta büyük oteller yerine daha çok kendisi gibi şirin butik oteller ve pansiyonlar bulunur.
Eğer merkezde konaklamayı tercih ederseniz Sığacık Kaleiçi'nde pansiyon olarak işletilen tarihi evlerde kalabilirsiniz. Böylece bu güzel ve tarihi taş evleri yalnızca seyretmekle yetinmeyip içerisinde yaşamanın nasıl olduğunu da deneyimleyebilirsiniz.
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