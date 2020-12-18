Sığacık nerede, nereye bağlı? Gezilecek yerler neler, plajı nerede?

Türkiye'nin ilk Cittaslow'u olan Seferihisar bu unvanı 2010 yılında kazandı. Seferihisar'ın en popüler semtlerinden birisi olan Sığacık da tabii ki bu kazanımda önemli rol oynayan bölgelerden bir tanesi. Doğası, yaşam tarzı, dokusu, konukseverliği ile Sığacık mutlaka solumanız gereken bir atmosfer. Peki Sığacık nerede, buraya nasıl gidilir? İşte Cittaslow Sığacık hakkında bazı küçük detaylar... Sığacık Nerede? Doğasının saflığı ve cazibesinin yanı sıra birçok romantik dizi ve filmle de adından bahsettiren Sığacık, doğa sevenlerin odak noktası olmaya devam eden mandalina kokulu şirin bir balıkçı kasabasıdır. Sığacık İzmir ilinde yer alır. Sığacık Nereye Bağlı? Sığacık İzmir iline bağlı Seferihisar ilçesinde yer alan bir kıyı kasabasıdır. Sığacık Nerede, Nasıl Gidilir? Sığacık, İzmir şehir merkezine 52 km, Seferihisar'a ise 7 km mesafededir. İzmir yarımadasının tam bittiği yerde ve güneyinde yer alır. İzmir'den Sığacık'a yaklaşık olarak 50 dakikada gidilebilir. Kendi aracınızla ulaşım sağlayabileceğiniz gibi toplu ulaşım araçlarından da yararlanabilirsiniz. Bunun için İzmir'den Seferihisar'a giden otobüsleri kullanıp, Seferihisar'dan Sığacık dolmuşlarına binebilirsiniz. Ya da İzmir Üçkuyular İlçe Terminali'nden dolmuşlarla da seyahat edebilirsiniz.

Sığacık Yol Tarifi Sığacık'a ulaşmak için İzmir - Çeşme otoyolundan Çeşme güzergahına doğru giderken Seferihisar gişesini geçerek Seferihisar tabelasına sapıp 20 km daha ilerlemeniz gerekir. 20 km sonra Sığacık'a ulaşacaksınız. Sığacık Gezilecek Yerler Sığacık gezilecek yerler listesi içerisinde en önemli yerler arasında Teos Antik Kenti, Sığacık Kalesi, Sığacık Pazarı ve Marinası bulunur. Zeytin ağaçlarının arasında kaybolmuş olan Teos Antik Kenti Sığacık'ın en önemli tarihi değeridir. M.Ö. 1000 yılında Giritliler tarafından kurulan kent daha sonra İonialıların kenti olmuştur. Buradaki en temel yapı Şarap Tanrısı Dionysos'a adanan Dionysos Tapınağı'dır. Bir diğer gezilecek yer ise Selçuklular döneminde yaptırıldığı tahmin edilen Sığacık Kalesi'dir. Sığacık Nerede Denize Girilir? Sığacık'ta eğer merkezi bir yerde denize girmek isterseniz Akkum Plajı'nı tercih edebilirsiniz. Ancak kalabalıktan kaçmayı tercih ediyorsanız, herhangi bir işletmenin bulunmadığı Girlen Plajı tam size göre. Eğer hem biraz kalabalıktan uzak olsun hem de bir işletme olsun isterseniz Akarca Plajı'nı tercih edebilirsiniz. Fakat burada suyun biraz soğuk olduğunu unutmayın.