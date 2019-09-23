Sigara bırakma yöntemlerinin en etkilisi: Biorezonans nedir? Biorezonans tedavisi nasıl olur?

Biorezonans tedavisi, bedenin bağışıklık ve düzenleyici sistemlerine yardımcı olmak üzere doğu tıbbının vücudun enerjisinin düzenlenmesi üzerine geliştirdiği çalışmaları, homeopatik tedavi yöntemlerini ve kuantum fiziği kuramlarını kullanan bir terapi metodudur. Biorezonans, bir yandan bağışıklık sistemi ile tüm hücreler arasındaki iyileştirici sinyal mekanizmasını güçlendirirken, diğer taraftan da alerjen ve diğer stres yaratan faktörlerin ürettiği sinyalleri baskılamaya yarar. Biorezonans tedavisinde maddelerin etrafa yaydığı frekansın (elektromanyetik titreşim) kullanıldığını söyleyen Op. Dr. Zeynep Yeşim Görgün, tedavinin uygulanışı hakkında şu bilgileri verdi: “Maddelerden etrafa yayılan frekans, alet tarafından ters çevrilerek küçük elektromanyetik sinyaller şeklinde vücuda verilir. Sigara bırakma tedavisininde de amaç bağımlılık yapan maddenin çevreye yaydığı frekansın vücuttan silmektir. İçilen sigaradan alınan frekans elektronik olarak ters çevrilip vücuda geri verilir. Böylece birbirine ters iki frekansın birbirini yok etmesi sağlanır. Bu şekile vücudun nikotine geliştirdiği tolerans hali ortadan kalkar ve yabancı bir madde olarak algılanır. Seanslar 72 saat ara ile 2 kez uygulanır, her seans yaklaşık olarak 40-50 dakika sürer. Bazen ilk seans sonrasında bile kişide sigara içme isteği kalmıyor, bu noktada ikinci seansa gerek kalmaz. Ancak eğer iki seanstan sonra hala zorlanma oluyorsa 2 hafta sonra 3. seans uygulanabilir.”