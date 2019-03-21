Sigarayı mı bırakmak istiyorsunuz? İşte tiryakilere özel yol haritası

Yaşam kalitesini artırmak ve sigaranın öldürücü etkisinden kurtulmak için sigarayı bırakmaya karar verip Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran tiryakilerin yüzde 85’inin sigarayı bırakmayı başardığı bildirildi.

Dr. Dönmez, tiryakilerden öncelikle sigarayı bırakmak için tarih belirlemelerini istediklerini, ardından sigarayı bırakma konusundaki kararlılığı ve bağımlılık düzeyini ölçümlediklerini kaydetti.

Uzm. Dr. Bilgen Begüm Avşar Dönmez, sigarayı bırakma tedavisine başlamadan önce bir takım tahliller yaptıklarını, EKG çektiklerini belirterek, “Hepsinden önemlisi bağımlılık düzeyini ölçüyoruz. Bu ölçüm bize nasıl bir tedavi uygulayacağımız konusunda yol haritasını belirliyor” diye konuştu.

Dönmez, şöyle devam etti:

“Tedavi öncesinde sigara bırakma eğitimi veriyor ve böylece tiryakiyi psikolojik olarak hazırlıyoruz. Bunun ardından tedavi şeklini ve programını belirliyoruz. Bağımlılık düzeyine ve sonuçlarına göre ne zaman ne kadar ilaç ya da bant kullanacağına karar veriyoruz. Gün içinde neler yapması gerektiğini hangi durumlarda sigara isteği duyacağını ve bu durumda neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Periyodik aralıklarla merkezimize kontrol için gelmesini istediğimiz tiryakilerimizden sigarayı bırakma çabasının nasıl geçtiği konusunda bilgi alıyoruz. Sigara içmeye devam ettiyse ona göre tedavide değişime gidiyoruz.”