Siğilleri kökünden söküp atar! İncir sütünün sağlığımıza kattığı faydalar

İncir sütü nedir?

İncir sütü; henüz incirler olgunlaşmadan koparıldığında açığa çıkan beyaz ve boz renkli sıvıdır. Sütün elde edilebilmesi için doğru dönem tercih edilmelidir. Olgunlaşmış incirlerde sütün miktarı oldukça azdır. Kimi zaman incir yaprakları koparıldığında da bu süt diye adlandırılan madde açığa çıkar.

İncir sütünü kullanırken çok dikkat edilmesi gerekir. Örneğin topladığınızda dudağınıza değdirirseniz yara oluşma ihtimali çok yüksek. Ayrıca incir sütünü doğru bir şekilde saklamak gerekir. Faydalarından doğru bir şekilde yararlanmak için taze kullanmak en doğrusudur.

Siği tedaviisnde son derece başarılı

Olgunlaşmamış incir ya da körpe incir yaprağından elde edeceğiniz incie ile geçmek bilmeyen siğillere veda edebilirsiniz. Genellikle ellerin üzerinde çıkan ve görüntü olarak sivilceyi andıran siğiiler pütürlü, ten renginde ve sert bir yapıya sahiptir.

Vücuda HPV (human papillomavirus) virüsünün yerleşmesiyle açığa çıkar. Genellikle cildin üst tabakasında kabarcıklar şeklinde görülür ve çoğalarak üreyebilirler. Siğil için etkili bir şifa kaynağı incir sütüdür. Bir yemek kaşığı incir sütü arpa unu ile lapa hale getirilip siğillerin üzerine uygulanır ve karışımın siğil üzerinde kuruması beklenir, yıkanmaz. Bu şifalı tarifi haftada 2 kez uygulayanlar zaman içinde siğillerin yok olduğunu gözlemlemişlerdir.