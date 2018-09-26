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Siğilleri kökünden söküp atar! İncir sütünün sağlığımıza kattığı faydalar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

Sonbaharın güzide meyvesi incirin tazesi de kurusu da ayrı güzeldir. Kalsiyum ve lif bakımından son derece zengin olan güzide meyvemizin sadece kendisi değil sütü de şifacı. Özellikle geçmek bilmeyen ve bir o kadar rahatsızlık veren siğillerin tedavisinde bir mucize olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz.

Siğilleri kökünden söküp atar! İncir sütünün sağlığımıza kattığı faydalar

İncir sütü nedir?

incir sütü

İncir sütü; henüz incirler olgunlaşmadan koparıldığında açığa çıkan beyaz ve boz renkli sıvıdır. Sütün elde edilebilmesi için doğru dönem tercih edilmelidir. Olgunlaşmış incirlerde sütün miktarı oldukça azdır. Kimi zaman incir yaprakları koparıldığında da bu süt diye adlandırılan madde açığa çıkar.

incir 3

İncir sütünü kullanırken çok dikkat edilmesi gerekir. Örneğin topladığınızda dudağınıza değdirirseniz yara oluşma ihtimali çok yüksek. Ayrıca incir sütünü doğru bir şekilde saklamak gerekir. Faydalarından doğru bir şekilde yararlanmak için taze kullanmak en doğrusudur.

Siği tedaviisnde son derece başarılı

incir3

Olgunlaşmamış incir ya da körpe incir yaprağından elde edeceğiniz incie ile geçmek bilmeyen siğillere veda edebilirsiniz. Genellikle ellerin üzerinde çıkan ve görüntü olarak sivilceyi andıran siğiiler pütürlü, ten renginde ve sert bir yapıya sahiptir.

Vücuda HPV (human papillomavirus) virüsünün yerleşmesiyle açığa çıkar. Genellikle cildin üst tabakasında kabarcıklar şeklinde görülür ve çoğalarak üreyebilirler. Siğil için etkili bir şifa kaynağı incir sütüdür. Bir yemek kaşığı incir sütü arpa unu ile lapa hale getirilip siğillerin üzerine uygulanır ve karışımın siğil üzerinde kuruması beklenir, yıkanmaz. Bu şifalı tarifi haftada 2 kez uygulayanlar zaman içinde siğillerin yok olduğunu gözlemlemişlerdir.

incir sütü2

Elbette farklı yöntemler de mevcut; solüsyonlar, yakma tekniği veya lazer uygulaması gibi. Ancak bu tedavi yöntemlerine karşı korkunuz var ise öncelikle incir sütü yöntemini deneyebilirsiniz.
İncir sütü tedavisini, çıban ya da nasır çıkmış bölgelere de uygulayabilirsiniz.

İncir sütünün diğer faydaları ise;

incir2

Topuklarda meydana gelen sertleşme durumuna karşı incir sütü kullanılır. Nasıra karşı da etkilidir.

Cilt lekeleriyle savaşır. Bu yöntemi cildinize uygulamadan önce doktorunuza danışıp onay almanızda fayda var.

İncir sütü böbrek kumunun dökülmesinde etkilidir.

Kulak kurtçuklarını öldürür. Bunun için incir sütünü kulak etrafına sürmek yeterlidir.

Diş eti kanamalarına iyi gelir. Güçlü diş etlerine sahip olmayı sağlar.

Not: Faydalarından yararlanmak için kullanmadan önce muhakkak doktorunuza danışın.

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