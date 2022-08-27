Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'in fotoğrafı viral oldu! "Okullar açılırken geçmişe döndük"

Seneler önce yayınlanan ve bir dönemin efsane dizilerinden biri olan Sihirli Annem dizisi, oyuncularıyla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Bir zamanlara damga vuran dizide bu defa, Dudu Peri ile Çilek'in okulda aynı masaya oturduğu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

DUDU PERİ İLE ÇİLEK'İN FOTOĞRAFI VİRAL OLDU

Sihirli Annem dizisinde bu defa, Betüş'ün annesi Dudu Peri ile, kızı Çilek'in aynı masada oturduğu anlar gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bu kare, kısa sürede viral oldu.

O fotoğrafa kullanıcılardan, "Okullar açılırken geçmişe döndük" yorumları geldi.

Sihirli Annem'in başrol oyuncularından biri olan Çilek'i şimdilerde kimse tanıyamıyor.

Çilek rolüne hayat veren Zeynep Özkaya, bir dönem değişimiyle uzun süre konuşulmuştu.

24 yaşındaki Özkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü tamamladı.

Şimdilerde sosyal medya fenomeni olan Zeynep Özkaya hem YouTube hem de Instagram için içerik üretiyor.

Sihirli Annem'in unutulmaz karakterlerinden biri de Betüş ve Eda'nın annesi, Taci'nin eşi Dudu Peri'ydi.

Dudu Peri rolüne, Nevra Serezli hayat verdi.

Şimdilerde 78 yaşında olan Nevra Serezli de zaman zaman sosyal medya pozlarıyla konuşuluyor.

Nevra Serezli, Sihirli Annem dizisinden sonra da farklı yapımlarla birçok kez ekran önüne geldi.

İşte Bu Benim Masalım, Kocan Kadar Konuş, Senin Hikayen gibi yapımlarda rol aldı.

1965 yılından beri dönem dönem ekranlarda yer alan Nevra Serezli, ekranların tanınan oyuncularından biri...





