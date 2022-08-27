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Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'in fotoğrafı viral oldu! "Okullar açılırken geçmişe döndük"

27.08.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem dizisi 2003-2012 yılları arasında yayınlandı. Başarılı senaryosuyla 7'den 77'ye birçok kişiyi ekranlara kilitleyen Sihirli Annem dizisi, aradan yıllar geçmesine rağmen halen unutulmadı. Sihirli Annem dizisi hem oyuncuları hem replikleriyle halen sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'in fotoğrafı viral oldu! "Okullar açılırken geçmişe döndük"

Seneler önce yayınlanan ve bir dönemin efsane dizilerinden biri olan Sihirli Annem dizisi, oyuncularıyla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Bir zamanlara damga vuran dizide bu defa, Dudu Peri ile Çilek'in okulda aynı masaya oturduğu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

DUDU PERİ İLE ÇİLEK'İN FOTOĞRAFI VİRAL OLDU

Sihirli Annem dizisinde bu defa, Betüş'ün annesi Dudu Peri ile, kızı Çilek'in aynı masada oturduğu anlar gündeme geldi.

Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'iin fotoğrafı viral oldu! Okullar açılırken geçmişe döndük!

Sosyal medyada paylaşılan bu kare, kısa sürede viral oldu.

Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'in fotoğrafı viral oldu!

O fotoğrafa kullanıcılardan, "Okullar açılırken geçmişe döndük" yorumları geldi.

Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'in fotoğrafı viral oldu!

Sihirli Annem'in başrol oyuncularından biri olan Çilek'i şimdilerde kimse tanıyamıyor.

Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'in fotoğrafı viral oldu!

Çilek rolüne hayat veren Zeynep Özkaya, bir dönem değişimiyle uzun süre konuşulmuştu.

Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'in fotoğrafı viral oldu!

24 yaşındaki Özkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü tamamladı.

Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'in fotoğrafı viral oldu!

Şimdilerde sosyal medya fenomeni olan Zeynep Özkaya hem YouTube hem de Instagram için içerik üretiyor.

Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'in fotoğrafı viral oldu!

Sihirli Annem'in unutulmaz karakterlerinden biri de Betüş ve Eda'nın annesi, Taci'nin eşi Dudu Peri'ydi.

Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'in fotoğrafı viral oldu!

Dudu Peri rolüne, Nevra Serezli hayat verdi.

Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'in fotoğrafı viral oldu!

Şimdilerde 78 yaşında olan Nevra Serezli de zaman zaman sosyal medya pozlarıyla konuşuluyor.

Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'in fotoğrafı viral oldu!

Nevra Serezli, Sihirli Annem dizisinden sonra da farklı yapımlarla birçok kez ekran önüne geldi.

Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'in fotoğrafı viral oldu!

İşte Bu Benim Masalım, Kocan Kadar Konuş, Senin Hikayen gibi yapımlarda rol aldı.

Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'in fotoğrafı viral oldu!

1965 yılından beri dönem dönem ekranlarda yer alan Nevra Serezli, ekranların tanınan oyuncularından biri...

Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'in fotoğrafı viral oldu!

Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'in fotoğrafı viral oldu!

Sihirli Annem Dudu Peri ile Çilek'in fotoğrafı viral oldu!

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