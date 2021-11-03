Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay yıllara meydan okuyor! Son hali inanılmaz!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Betüş' karakteriyle Türk izleyicisinin kalbine taht kuran İnci Türkay, uzun zamandır kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. 49 yaşındaki Türkay'ın son halini görenler ''Yıllar hiç işlememiş'' demeden edemiyor. İşte İnci Türkay'ın son hali:

En son 2016 yılında Rengarenk dizisinde oynayan İnci Türkay, bir süredir gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor.

Hayatına dair anları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Türkay, yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle şaşırtıyor.

İNCİ TÜRKAY KİMDİR?

15 Temmuz 1972 tarihinde İzmir'de doğan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro eğitimi aldı. Ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Türkay, 2001 yılında Dünya Varmış dizisiyle televizyon macerasına başladı. Kariyeri boyunca birçok projede rol alan Türkay'ın en bilindik projesi Sihirli Annem dizisidir.

İnci Türkay'ın rol aldığı dizi ve filmler:

1993 Ferhunde Hanımlar

2001 Dünya Varmış

2002 İki Oda Bir Sinan Aslı

2003–2006 Sihirli Annem

2009 Teyzanne

2010 Cuma'ya Kalsa

2011–2012 Sihirli Annem

2012–2014 Köstebekgiller

2013 Arkadaşım Max

2013 Kızım İçin

2015 Köstebekgiller: Perili Orman

2016 Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı

2016 Rengarenk



