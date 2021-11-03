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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay yıllara meydan okuyor! Son hali inanılmaz!

03.11.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2003 yılında ekrana gelen Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği 'Betüş' karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu İnci Türkay, yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle görenleri şaşırtıyor.

Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay yıllara meydan okuyor! Son hali inanılmaz!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Betüş' karakteriyle Türk izleyicisinin kalbine taht kuran İnci Türkay, uzun zamandır kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. 49 yaşındaki Türkay'ın son halini görenler ''Yıllar hiç işlememiş'' demeden edemiyor. İşte İnci Türkay'ın son hali:

Sihirli Annem'in Betüş Peri'si İnci Türkay yıllara meydan okuyor! Son hali inanılmaz!

En son 2016 yılında Rengarenk dizisinde oynayan İnci Türkay, bir süredir gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor.

Sihirli Annem'in Betüş Peri'si İnci Türkay yıllara meydan okuyor! Son hali inanılmaz!

Hayatına dair anları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Türkay, yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle şaşırtıyor.

Sihirli Annem'in Betüş Peri'si İnci Türkay yıllara meydan okuyor! Son hali inanılmaz!

Sihirli Annem'in Betüş Peri'si İnci Türkay yıllara meydan okuyor! Son hali inanılmaz!

İNCİ TÜRKAY KİMDİR?

15 Temmuz 1972 tarihinde İzmir'de doğan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro eğitimi aldı. Ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Türkay, 2001 yılında Dünya Varmış dizisiyle televizyon macerasına başladı. Kariyeri boyunca birçok projede rol alan Türkay'ın en bilindik projesi Sihirli Annem dizisidir.

İnci Türkay'ın rol aldığı dizi ve filmler:

1993 Ferhunde Hanımlar
2001 Dünya Varmış
2002 İki Oda Bir Sinan Aslı
2003–2006 Sihirli Annem
2009 Teyzanne
2010 Cuma'ya Kalsa
2011–2012 Sihirli Annem
2012–2014 Köstebekgiller
2013 Arkadaşım Max
2013 Kızım İçin
2015 Köstebekgiller: Perili Orman
2016 Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı
2016 Rengarenk


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