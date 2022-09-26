Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya sevgilisiyle havuzun içinde aşk pozu verdi!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya şimdilerde ekranlardan uzakta bir hayat sürmeye devam ediyor. Bir dönemin unutulmaz dizisinde Çilek rolünü oynayan isim, günlük yaşantısından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Özkaya'nın uzun bir süredir Ogulcan Can ile sevgili olduğu biliniyor.

SİHİRLİ ANNEM'İN ÇİLEK'İ ZEYNEP ÖZKAYA SEVGİLİSİYLE AŞK POZU VERDİ!

Şimdilerde 24 yaşında olduğu bilinen Zeynep Özkaya bir süredir ekranlardan uzakta bir yaşam sürüyor.

Bir dönem ekranların en popüler çocuk oyuncularından olan isim güzelliği ve kızıl saçlarıyla dikkat çekiyor.

Çocukluk döneminde Sihirli Annem dışında da birçok farklı projede yer alan Özkaya, bu kez sevgilisiyle aşk pozu verdi.

"LOVE'LANDIK"

Havuzda sevgilisi Oğulcan Can ile çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan isim, paylaşımına "Love'landık" notunu ekledi.

İşte Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın son hali...



