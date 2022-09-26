MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya sevgilisiyle havuzun içinde aşk pozu verdi!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya sevgilisiyle havuzun içinde aşk pozu verdi!

26.09.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li senelerin başlarında televizyon ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medyada dijital içerik üreticiliğine devam ediyor. Sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen ünlü isim son hali ve değişimiyle takipçilerini büyülüyor. Özkaya, bu kez sevgilisiyle havuzda aşk pozu verdi.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya sevgilisiyle havuzun içinde aşk pozu verdi!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya şimdilerde ekranlardan uzakta bir hayat sürmeye devam ediyor. Bir dönemin unutulmaz dizisinde Çilek rolünü oynayan isim, günlük yaşantısından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Özkaya'nın uzun bir süredir Ogulcan Can ile sevgili olduğu biliniyor.

SİHİRLİ ANNEM'İN ÇİLEK'İ ZEYNEP ÖZKAYA SEVGİLİSİYLE AŞK POZU VERDİ!

Şimdilerde 24 yaşında olduğu bilinen Zeynep Özkaya bir süredir ekranlardan uzakta bir yaşam sürüyor.

zeynep55

Bir dönem ekranların en popüler çocuk oyuncularından olan isim güzelliği ve kızıl saçlarıyla dikkat çekiyor.

sihirliannem3

Çocukluk döneminde Sihirli Annem dışında da birçok farklı projede yer alan Özkaya, bu kez sevgilisiyle aşk pozu verdi.

zeynep11111

"LOVE'LANDIK"

Havuzda sevgilisi Oğulcan Can ile çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan isim, paylaşımına "Love'landık" notunu ekledi.

zeynep2222

İşte Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın son hali...

zeynep11

zeynep22

zeynep33

zeynep44

zeynep66

cilek1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çıplak pozlarını paylaşmıştı! Bahar Candan ablasının mezuniyetini kutladı: "Milyoner kölem..."Çıplak pozlarını paylaşmıştı! Bahar Candan ablasının mezuniyetini kutladı: "Milyoner kölem..."
İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."
Bir boşanma haberi daha! "Anlaşamadık"Bir boşanma haberi daha! "Anlaşamadık"
Anahtar Kelimeler:
Sihirli Annem dizisi Zeynep Özkaya sihirli annem anne yaşında ele karakteri oğulcan can
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Amedspor taraftarı çılgına döndü! Bursasporlu futbolculara taşlar, sopalar...

Amedspor taraftarı çılgına döndü! Bursasporlu futbolculara taşlar, sopalar...

Yeni aşkıyla öpüşürken yakalandı

Yeni aşkıyla öpüşürken yakalandı

İlginizi Çekebilir

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.