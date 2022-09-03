Sihirli Annem'in küçük Çilek'i Zeynep Özkaya'nın değişimi şaşırtıyor! Ünlü oyuncu sırt dekolteli elbisesiyle görenleri büyüledi

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya şimdilerde ekranlardan uzakta yaşamına devam ediyor. Bir dönemin unutulmaz dizisinde yer alan çocuk oyuncunun son hali ise görenleri şaşırtıyor. Günlük yaşantısından kesitleri takipçileriyle paylaşan Özkaya, tatil pozlarını da hesabında paylaşmayı ihmal etmiyor.

SİHİRLİ ANNEM'İN ÇİLEK'İ ZEYNEP ÖZKAYA DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI!

Şimdilerde 24 yaşında olduğu bilinen Zeynep Özkaya bir süredir ekranlardan uzak duruyor.

Bir zamanlar ekranların gözde çocuk oyuncusu olan isim, sempatikliği ,güzelliği ve kızıl saçlarıyla dikkat çekiyordu.

Çocukluk döneminde pek çok farklı projede yer alan Özkaya, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapmakta.

Genç isim, bu kez katıldığı evlilik töreninden paylaşımda bulundu.

AÇIK MAVİ SIRT DEKOLTELİ ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ!

Özkaya, açık mavi elbisesiyle takipçilerini büyülerken, oyuncunun paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum da yağdı.

İşte Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın son hali...



