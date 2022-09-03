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Sihirli Annem'in küçük Çilek'i Zeynep Özkaya'nın değişimi şaşırtıyor! Ünlü oyuncu sırt dekolteli elbisesiyle görenleri büyüledi

03.09.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların başlarında televizyon ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde Çilek rolünü canlandıran Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medyada dijital içerik üreticiliği yapıyor. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ünlü ismin son hal ise görenleri şaşırtıyor. Özkaya, bu kez açık mavi elbiseli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

Sihirli Annem'in küçük Çilek'i Zeynep Özkaya'nın değişimi şaşırtıyor! Ünlü oyuncu sırt dekolteli elbisesiyle görenleri büyüledi

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya şimdilerde ekranlardan uzakta yaşamına devam ediyor. Bir dönemin unutulmaz dizisinde yer alan çocuk oyuncunun son hali ise görenleri şaşırtıyor. Günlük yaşantısından kesitleri takipçileriyle paylaşan Özkaya, tatil pozlarını da hesabında paylaşmayı ihmal etmiyor.

SİHİRLİ ANNEM'İN ÇİLEK'İ ZEYNEP ÖZKAYA DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI!

Şimdilerde 24 yaşında olduğu bilinen Zeynep Özkaya bir süredir ekranlardan uzak duruyor.

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Bir zamanlar ekranların gözde çocuk oyuncusu olan isim, sempatikliği ,güzelliği ve kızıl saçlarıyla dikkat çekiyordu.

Çocukluk döneminde pek çok farklı projede yer alan Özkaya, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapmakta.

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Genç isim, bu kez katıldığı evlilik töreninden paylaşımda bulundu.

AÇIK MAVİ SIRT DEKOLTELİ ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ!

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Özkaya, açık mavi elbisesiyle takipçilerini büyülerken, oyuncunun paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum da yağdı.

İşte Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın son hali...

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