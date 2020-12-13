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Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat isyan etti! 'Çocuğum seviyor diye değil...'

13.12.2020 08:18 | Son Güncelleme:
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Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat isyan etti! 'Çocuğum seviyor diye değil...'

Sihirli Annem dizisinin eski kadrosunda Perihan rolüne hayat veren usta oyuncu Gül Onat dizinin yeniden çekilme sebebine isyan etti. Gül Onat açıklamasında "Gücüme gitti" dedi.

Sihirli Annem'in yeniden çekileceği haberleri gündemden düşmüyor. Yeni kadro ile dizinin çekimlerine başlanırken Sihirli Annem'in eski kadrosundaki oyunculardan da çeşitli açıklamalar geliyor.

Son olarak Sihirli Annem dizisinin eski kadrosunda Perihan rolüne hayat veren usta oyuncu Gül Onat, Acun Ilıcalı'nın diziyi kızı Melisa izliyor diye yeniden çektirmesine sitem etti.

Onat paylaşımında şunları söyledi: "’Acun Ilıcalı’nın bir röportajını izledim. Sihirli Annem dizisini, kızı tekrarlarını izliyor diye, yeniden çekmeye karar vermiş. O dizi fenomen bir dizidir. Çocuğum seviyor diye değil çok başarılı bir dizi olduğu için yeniden çekme karar aldım demesini isterdim. Diziyle bir alakam olmamasına rağmen benim çok gücüme gitti. Dostlarla paylaşmak istedim.’’

Sihirli Annem'in Exxen versiyonunda 'Perihan'ı iddiaya göre Lale Başar oynayacak.

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