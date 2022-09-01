Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner derin yırtmaç detaylı elbisesiyle pozlarını paylaştı!

Jennifer Boyner uzun zamandır ekranlarda görünmeyen oyuncular arasında yer alıyor. Jennifer Boyner Instagram hesabında paylaştığı pozlarında güzelliğiyle dikkat çekiyor. Boyner, son olarak rol arkadaşı Michele Cedolin'in düğününe katıldığı elbisesi ile pozlarını takipçileriyle paylaştı.

POZLARIYLA MEST ETTİ

İstanbul doğumlu Jennifer Boyner, 5 Haziran 1999 yılında dünyaya geldi. 6 kardeşin en büyüğü olan Boyner'in annesi Türk, babası ise Nijeryalıdır.

Sihirli annem dizisinde 'Toprak' karakterinin bebekliğini güzel oyuncu Boyner'in erkek kardeşi Jordan Boyner canlandırmıştır.

Jennifer Boyner, lisans eğitimini ise Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünde tamamlamıştır.

Aslan burcu olan Jennifer Boyner, 1.72 boyunda ve 54 kg ağırlığındadır.

Jennifer Boyner Sihirli Annem, Kaybolan Yıllar ve Hepsi 1 dizilerinde rol almıştır.

Boyner, rol arkadaşı Michele Cedolin'in düğününe katılarak düğünde çekildiği pozlarını Instagram hesabında paylaştı. İşte o pozlar;

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (01.09.2022)

Gaming haftasına özel kaçırılmayacak fırsat

Elektrikli ev aletlerinde özel fiyatlar

Ev ürünlerinde fenomenlerin seçimi

Apple AirPods Max'te %10 indirim

Skechers ayakkabılarda fırsat

Cep telefonu aksesuarlarında indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.



