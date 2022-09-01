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Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner derin yırtmaç detaylı elbisesiyle pozlarını paylaştı!

01.09.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Toprak' rolüyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu Jennifer Boyner şimdilerde genç bir kız oldu. Dizinin bitmesine rağmen hala dizi arkadaşlarıyla görüşen Boyner, Sihirli Annem dizisindeki 'Kerem' karakterini canlandıran Michele Cedolin'in düğününe katıldı. Jennifer Boyner Düğünde derin yırtmaçlı elbisesi ile çekildiği pozlarını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner derin yırtmaç detaylı elbisesiyle pozlarını paylaştı!

Jennifer Boyner uzun zamandır ekranlarda görünmeyen oyuncular arasında yer alıyor. Jennifer Boyner Instagram hesabında paylaştığı pozlarında güzelliğiyle dikkat çekiyor. Boyner, son olarak rol arkadaşı Michele Cedolin'in düğününe katıldığı elbisesi ile pozlarını takipçileriyle paylaştı.

POZLARIYLA MEST ETTİ

İstanbul doğumlu Jennifer Boyner, 5 Haziran 1999 yılında dünyaya geldi. 6 kardeşin en büyüğü olan Boyner'in annesi Türk, babası ise Nijeryalıdır.

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Sihirli annem dizisinde 'Toprak' karakterinin bebekliğini güzel oyuncu Boyner'in erkek kardeşi Jordan Boyner canlandırmıştır.

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Jennifer Boyner, lisans eğitimini ise Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünde tamamlamıştır.

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Aslan burcu olan Jennifer Boyner, 1.72 boyunda ve 54 kg ağırlığındadır.

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Jennifer Boyner Sihirli Annem, Kaybolan Yıllar ve Hepsi 1 dizilerinde rol almıştır.

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Boyner, rol arkadaşı Michele Cedolin'in düğününe katılarak düğünde çekildiği pozlarını Instagram hesabında paylaştı. İşte o pozlar;

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Sihirli Annem dizisi Jennifer Boyner Michele Cedolin sihirli annem Oyuncu anne
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