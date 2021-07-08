Sihirli Annem’in Tuğçe’sinden estetik itirafı

Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı, şimdilerde iki çocuk annesi genç bir kadın. Ünlü oyuncu, evliliğinde yaşadığı sıkıntılar ve değişimiyle magazin gündeminde adından bahsettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu şimdi de geçirdiği estetik operasyonlarla son halini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Damla Ersubaşı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Yanağıma, dudağıma, çeneme, burnuma dolgu yaptırdım. Botoksum da var. 30’a 2 kala tribine girdim" itirafında bulundu.



