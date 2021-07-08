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Sihirli Annem’in Tuğçe’sinden estetik itirafı

08.07.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı, değişimiyle yine sosyal medyanın gündemine bir anda oturdu. 2018 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 6 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine topladı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’sinden estetik itirafı

Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı, şimdilerde iki çocuk annesi genç bir kadın. Ünlü oyuncu, evliliğinde yaşadığı sıkıntılar ve değişimiyle magazin gündeminde adından bahsettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu şimdi de geçirdiği estetik operasyonlarla son halini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Damla Ersubaşı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Yanağıma, dudağıma, çeneme, burnuma dolgu yaptırdım. Botoksum da var. 30’a 2 kala tribine girdim" itirafında bulundu.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ticarete atılıyorSihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ticarete atılıyor


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Damla Ersubaşı
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