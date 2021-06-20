Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ticarete atılıyor

Oyuncu Damla Ersubaşı, önceki gün Güzellik ve Kozmetik fuarında görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersubaşı, yakında kendi markasını yaratacağını söyleyerek araştırma yapmaya geldiğini belirtti.

Özellikle gıda takviyeleri ve cilt bakımı ürünleri üzerine detaylı bir çalışma yaptıklarını belirten oyuncu bu sektöre atıldığını söyledi. Bunun üzerine oyunculuğu da bırakmadığını açıklayan Damla Ersubaşı, yeni sezonda ekranlarda olacağının sinyalini verdi.

