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Name eş anlamlısı nedir? Name kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimeler vardır. Bu kelimelere eş anlamlı kelimeler ismini vermekteyiz. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde bir diğer kelimenin yerine kullanılmaktadır. Bu şekilde cümlelerde kullanım sağlamak cümle yapısında bir bozulmaya ve anlam kaymasına sebebiyet vermez. Peki, name kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Name eş anlamlısı nedir? Name kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe zaman içerisinde pek çok farklı dille kelime alışverişi yapmıştır. Bu da Türkçenin kelime haznesini oldukça geliştirmiştir. Name kelimesi Türkçemize Farsçadan geçmiştir. Farsçada da name birine yazılan mektup anlamına gelir. Kelime anlamı olarak name sözcüğü mektup anlamına gelir. Türk Dil Kurumuna göre ise namenin sözlük anlamı mektuptur. Mektup, başka yerde bulunan bir kişiye haber göndermek, hal hatır sormak, isteğini bildirmek amacıyla gönderilen yazılı kâğıt anlamında kullanılır. Ayrıca name sözcüğünün kullanıldığı bitişik fiillerinde olduğunu bilmemiz gerekir. Name sözcüğünün birleşik kullanıldığı fiiller şu şekildedir:

  • Beyanname
  • İhtarname
  • İhbarname
  • İddaname
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Name kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimizde anlamları aynı ama yazılışları ve okunuşları farklı olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Bu anlamdaş sözcüklerden bir ya da birkaç tanesi genellikle yabancı kökenli olan kelimelerdir. Name kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "mektup"tur. Name kelimesinin eş anlamı olan mektup kelimesi, nameyle aynı anlama geldiği için cümle içinde name yerine geçebilir.

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Namenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Name eş anlamlısı olan bir tane sözcük vardır. Namenin eş anlamlısı olan mektup kelimesi cümleler içerisinde name yerine kullanılabilir. Namenin eş anlamlısı ile örnek cümleler kurmak gerekirse bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Eski insanlar birbirlerine aşk dolu mektuplar yazarmış.
  • Dedemin neneme yazdığı mektuplar eski bir bavuldan çıktı.
  • Asker mektubu gibi uzun nameler yazıyorum.
  • Ona ulaşamadığım her an mektup yazıp gönderirdim.
  • Sana yazmış olduğum mektupların hiçbirine cevap vermedin.
  • Babanne ve dedelerimiz eskiden mektup ile haberleşirmiş.
  • Yazdığın mektupları ona tercüme ettim.
  • Bugün gönderdiği mektupların hiçbirini okuyamadım.
  • Mektubunu bu sabah aldım, uygun bir zamanda cevap yazacağım.
  • Gönderdiğim mektup hâlâ ulaşmamış
  • Bugün ona mektubum ulaşmış, yazacağı cevabı merakla bekliyorum.
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