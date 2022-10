Name eş anlamlısı nedir? Name kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe zaman içerisinde pek çok farklı dille kelime alışverişi yapmıştır. Bu da Türkçenin kelime haznesini oldukça geliştirmiştir. Name kelimesi Türkçemize Farsçadan geçmiştir. Farsçada da name birine yazılan mektup anlamına gelir. Kelime anlamı olarak name sözcüğü mektup anlamına gelir. Türk Dil Kurumuna göre ise namenin sözlük anlamı mektuptur. Mektup, başka yerde bulunan bir kişiye haber göndermek, hal hatır sormak, isteğini bildirmek amacıyla gönderilen yazılı kâğıt anlamında kullanılır. Ayrıca name sözcüğünün kullanıldığı bitişik fiillerinde olduğunu bilmemiz gerekir. Name sözcüğünün birleşik kullanıldığı fiiller şu şekildedir:

Beyanname

İhtarname

İhbarname

İddaname

Name kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimizde anlamları aynı ama yazılışları ve okunuşları farklı olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Bu anlamdaş sözcüklerden bir ya da birkaç tanesi genellikle yabancı kökenli olan kelimelerdir. Name kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "mektup"tur. Name kelimesinin eş anlamı olan mektup kelimesi, nameyle aynı anlama geldiği için cümle içinde name yerine geçebilir.

Namenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Name eş anlamlısı olan bir tane sözcük vardır. Namenin eş anlamlısı olan mektup kelimesi cümleler içerisinde name yerine kullanılabilir. Namenin eş anlamlısı ile örnek cümleler kurmak gerekirse bunları şu şekilde sıralayabiliriz: