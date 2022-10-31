Kâğıt eş anlamlısı nedir? Kâğıt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Her dilin belli evreleri vardır ve Türkçe de kullanıldığı dönemin şartlarına göre şekillenmiştir. Özellikle o dönemde en çok iletişimde olunan milletlerden etkilenmiştir. Türkçenin etkilendiği ve kelime aldığı dillerden biri olan Farsça da Orta Türkçe Döneminde fazlasıyla etkileşime girilen dillerden biridir. Kâğıt kelimesi Farsça aynı anlama gelen "kāġaẕ" kelimesinden dilimize geçmiştir. Kâğıt kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları:
Kâğıt kelimesi yazı yazmak için kullanılan ve belli malzemelerle elde edilen bir sayfa olarak açıklanır. Fakat günlük kullanımda sadece bu boş tek sayfa olarak değil bu kâğıda yazılarak kullanılan herhangi bir şey de ifade edilebilir. Örneğin evrak, belge gibi sayfaları ifade ederken de kâğıt kelimesi kullanılabilir. Ancak bu kelimeler kâğıtla aynı anlamı taşımadığı için kâğıt eş anlamlısı sayılmazlar. Dilimizde kâğıdın eş anlamlısı olan kelime yoktur.
Kağıt kelimesinin ilk anlamı ele alındığında "hamurdan yapılmış, yazı yazmak için kullanılan tek sayfa" olarak açıklanabilir. Fakat bu anlamın dışında günlük kullanımla birlikte gelişen farklı anlamlarda meydana gelmiştir. Bu anlamlar kâğıt kelimesi için eş anlamı olarak kabul edilmez. Kâğıt kelimesinin eş anlamı olan herhangi bir sözcük dilimizde yoktur. Bu nedenle kâğıt eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kuramayız. Ancak kâğıt kelimesiyle örnek cümleler verebiliriz: