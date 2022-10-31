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Kâğıt eş anlamlısı nedir? Kâğıt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe eski dönemden beri birçok farklı dil ile etkileşime geçmiş ve bu dillerle kelime alışverişi yapmıştır. En sık kelime aldığı ve verdiği dillerden bir tanesi de Farsçadır. Kâğıt kelimesi de Farsçadan alınmış ve zamanla evrimleşerek günümüzdeki hâline gelmiştir. Dilimizde pek çok kelimeyle aynı anlama gelen fakat farklı ifade edilen eş anlamlısı kelimeler de bulunur. Peki, kâğıt kelimesinin eş anlamı nedir?

Kâğıt eş anlamlısı nedir? Kâğıt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Her dilin belli evreleri vardır ve Türkçe de kullanıldığı dönemin şartlarına göre şekillenmiştir. Özellikle o dönemde en çok iletişimde olunan milletlerden etkilenmiştir. Türkçenin etkilendiği ve kelime aldığı dillerden biri olan Farsça da Orta Türkçe Döneminde fazlasıyla etkileşime girilen dillerden biridir. Kâğıt kelimesi Farsça aynı anlama gelen "kāġaẕ" kelimesinden dilimize geçmiştir. Kâğıt kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları:

  • Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
  • Bu yapraktan yapılmış
  • Yazılı kâğıt yaprağı, pusula, tezkere
  • Yazılı sınav kâğıdı
  • İskambil kâğıdı
  • Belge ve doküman
  • Menkul kıymetler borsasında işlem gören tahvil, hisse senedi gibi mali değeri olan senet
  • Menkul kıymetler
  • Kâğıt para
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Kâğıt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kâğıt kelimesi yazı yazmak için kullanılan ve belli malzemelerle elde edilen bir sayfa olarak açıklanır. Fakat günlük kullanımda sadece bu boş tek sayfa olarak değil bu kâğıda yazılarak kullanılan herhangi bir şey de ifade edilebilir. Örneğin evrak, belge gibi sayfaları ifade ederken de kâğıt kelimesi kullanılabilir. Ancak bu kelimeler kâğıtla aynı anlamı taşımadığı için kâğıt eş anlamlısı sayılmazlar. Dilimizde kâğıdın eş anlamlısı olan kelime yoktur.

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Kâğıdın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kağıt kelimesinin ilk anlamı ele alındığında "hamurdan yapılmış, yazı yazmak için kullanılan tek sayfa" olarak açıklanabilir. Fakat bu anlamın dışında günlük kullanımla birlikte gelişen farklı anlamlarda meydana gelmiştir. Bu anlamlar kâğıt kelimesi için eş anlamı olarak kabul edilmez. Kâğıt kelimesinin eş anlamı olan herhangi bir sözcük dilimizde yoktur. Bu nedenle kâğıt eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kuramayız. Ancak kâğıt kelimesiyle örnek cümleler verebiliriz:

  • Bana uzun zamandır mektup kâğıdı yollamaması beni oldukça merakta bırakmıştı.
  • Her sabah mutlaka gazete kâğıtlarını okur ondan sonra kahvaltı yapardı.
  • Ne zaman bir araya gelsek mutlaka birkaç saat kâğıt oynarız.
  • Avukatın verdiği kâğıtları bir an önce incelemem gerekiyor.
  • Yurt dışına gitmek için yapacağı başvurular için bir sürü belge, kâğıt falan hazırlaması gerekiyormuş.
  • Tezkere kâğıdını almasına sadece bir hafta kaldı.
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