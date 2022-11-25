Uygarlık eş anlamlısı nedir? Uygarlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uygarlık sözcüğü dilimizde çok uzun yıllardır kullanılan kelimeler arasında yer alsa da Türkçenin yeni döneminde türetilmiş bir kelimedir. Kelime kökeni Eski Türkçe olduğundan dolayı yıllardır kullanılan uygarlık kelimesi anlam olarak uygar olma durumunu anlatan bir kelimedir. Eski Türkçede özel isim olarak kullanılan "Uyġur" kelimesinden evrildiği ve türetildiği varsayılır. Kelimenin anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekilde verilmiştir:

Uygar olma durumu

Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü

Uygarlık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Birbirinden farklı kelimelerin aynı anlamı taşıdığı durumlara eş anlamlı kelimeler adı verilir. Anlamdaş ya da eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları olarak farklı olsa da cümle içinde aynı anlamda kullanılan kelimelerdir. Uygarlığın eş anlamlısı da hem tek başına hem de cümle içinde uygarlık yerine kullanılabilen kelimelerden oluşur. Uygarlık kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de yazılı metinlerde ve konuşma dilinde bu anlamlarda kullanılabilen kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler metinleri ya da konuşma dilini zenginleştirmek ve farklı kelime alternatifleri için oldukça çok sık kullanılan kelimelerdir. Uygarın eş anlamlısı olan kelimeler:

Medeniyet

Medenilik

Uygarlığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uygarlık, Eski Türkçede bir kavim veya kişi adı olarak kullanılan bir özel isminden türetilen kelimedir. Uygur adından serbest çağrışım yoluyla türetildiği düşünülen sözcük ve eş anlamlıları dilimizde sıkça kullanılır. Uygar kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler medeniyet kelimesidir. Uygarlığın eş anlamlısı olan medeniyet ve medenilik temel olarak Arapça kökenli bir kelimedir. Uygarlık eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: