Siirt'te polis ekipleri ihbar üzerine gitti, sürprizle karşılaştı

Siirt’te "kavga var" ihbarıyla adrese giden polis ekipleri, olay yerine ulaştıklarında sürpriz bir kutlamayla karşılaştı. İhbarın, Polis Haftası dolayısıyla hazırlanan anlamlı bir kutlama olduğu ortaya çıktı.

Siirt’te bir iş yerinden gelen "kavga var" ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede belirtilen adrese ulaştı. Olay yerine gelen ekipler, herhangi bir olumsuzluk yerine kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı.

POLİS EKİPLERİ ŞAŞKINLIK YAŞADI

İş yeri sahibi tarafından Polis Haftası kapsamında hazırlanan organizasyonda, ekiplere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Karşılaştıkları sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan polis ekipleri, bu anlamlı davranıştan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Sürprizi hazırlayanlardan vatandaş Ersan Kesici, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılını kutladıklarını belirterek, "Polis arkadaşlarımıza böyle bir sürpriz yapalım dedik. Gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm polis teşkilatımızın Polis Haftasını kutluyorum.

Özellikle görevi başında şehit düşen tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize de minnet duyuyorum. İyi ki varlar'' dedi.
Polis ekipleri ise yapılan sürpriz dolayısıyla iş yeri sahibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en kısa uçuşu! Sadece 90 saniye sürüyor Dünyanın en kısa uçuşu! Sadece 90 saniye sürüyor
Yağışlarla doldu ama kullanılamıyor! Gölet 3 ayda boşalıyorYağışlarla doldu ama kullanılamıyor! Gölet 3 ayda boşalıyor

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Mert Hakan Yandaş'tan tepki çeken teşekkür mesajı! O ismi sildi, mesajda adını bile anmadı

Mert Hakan Yandaş'tan tepki çeken teşekkür mesajı! O ismi sildi, mesajda adını bile anmadı

Kötü günler geride kaldı! Bornozunu çıkarıp poz verdi

Kötü günler geride kaldı! Bornozunu çıkarıp poz verdi

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Maaş 120 bin TL ama çalışacak kimse yok!

Maaş 120 bin TL ama çalışacak kimse yok!

