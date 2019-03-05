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Siirt'te yakalandı! Rekor

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

Siirt'te yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı. 1,5 metre uzunluğunda ve 120 kilogram ağırlığındaki dev balığı gören vatandaşlar, fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı.

Balıkçılar, bu ölçülerin sezonun rekoru olduğunu söyledi.

Vatandaşlar fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı

Siirt’te yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda ve 120 kilogram ağırlığında olan turna balığı, balıkçılar tarafından yakalandı. Dev turna balığını gören vatandaşlar, fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı.
Botan Çayı'nda yakalanan dev turna balıkları balıkçıların yüzünü güldürdü. Son iki günde 3 dev turna balığı yakalanarak semt pazarında balıkçı tezgahında vatandaşların beğenisine sunuldu. Kilosu 40-50 lira arasında satılan dev turna balıklarını gören vatandaşlar, gözlerine inanamayarak fotoğraf çektirdi.
Yakalanan turna balığını tezgahta satışa çıkardıklarını belirten Halil Kezer adlı balık satıcısı, bir buçuk metre uzunluğunda 120 kilogram ağırlığındaki 'Botan' adı verilen dev turna balığını gören bazı vatandaşların şaşkınlıklarını gizleyemeyerek tezgaha gelip fotoğraf çektirdiklerini söyledi.
Ağırlık ve boy açısından sezonun rekor balığı olduğunu belirten Kezer, "Baharın gelmesiyle beraber Botan Çayı'nda balık avlanması serbest oldu. 3 tane balık yakaladık turna balıkları. Her bir tanesinin kilosu 110 ile 120 kilogram arasında değişiyor. Çok faydalı bir balık olduğu söyleniyor ki zaten öyle. Kansere, gebe olan kadınlar için çok faydalı olduğu belirtiliyor. Kilosu 40-50 lira arasında değişiyor” dedi.
Hayatında ilk defa böyle bir balık gördüğünü belirten Hasan Yıldız isimli vatandaş, balığın dikkatini çektiğini birkaç kilo alıp evine götüreceğini söyledi.
(İHA)
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balık Siirt tuna balığı

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