Siirt'te yakalandı! Rekor

Siirt’te yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda ve 120 kilogram ağırlığında olan turna balığı, balıkçılar tarafından yakalandı. Dev turna balığını gören vatandaşlar, fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı.

Ağırlık ve boy açısından sezonun rekor balığı olduğunu belirten Kezer, "Baharın gelmesiyle beraber Botan Çayı'nda balık avlanması serbest oldu. 3 tane balık yakaladık turna balıkları. Her bir tanesinin kilosu 110 ile 120 kilogram arasında değişiyor. Çok faydalı bir balık olduğu söyleniyor ki zaten öyle. Kansere, gebe olan kadınlar için çok faydalı olduğu belirtiliyor. Kilosu 40-50 lira arasında değişiyor” dedi.