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Siirt’te başarılı öğrenciler ödüllendirildi

SİİRT HABERLERİ  | 28.08.2020 17:09 | Son Güncelleme

Siirt’te Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) derece yapan öğrenciler ödüllendirildi.Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda öğretmen ve öğrencileri kutlayan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt’in eğitimde daha iyi yerlere geleceğini dile getirdi.

Siirt’te Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) derece yapan öğrenciler ödüllendirildi.
Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda öğretmen ve öğrencileri kutlayan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt’in eğitimde daha iyi yerlere geleceğini dile getirdi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Hep beraber gördük ki Siirt çok iyi mesafe kat etti. Okul öncesi, ilk, orta ve lisede tüm çocuklarımızı yetiştireceğiz, sosyal kültürel başarılarını artıracağız ve onlar sayesinde ilimizi hak ettiği yere ulaştıracağız. Bizim bu evlatlarımız her birisi bir şehri kurtarır, her birisi bir ülkeyi kurtarır. Bütün gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirerek hayata hazırlayacağız. Öğrenciler bizim geleceğimizdir, onlara güveniyoruz. Kazandığınız okullarda her istediğinizi yapacak güçtesiniz, ama sadece çalışarak" dedi.
Kurum olarak tüm imkanları zorlayarak gelecek sene başarı çıtasını daha da yükselteceklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip de tüm öğrencileri göstermiş oldukları başarıdan dolayı kutladığını söyledi.
Tören derece yapan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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