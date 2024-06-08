Susuzluğunu gidermek için 10 dakika içinde 1.5 litre soda içen adam hayatını kaybetti! Doktorlar 'olası değil' dedi ama...

Hepatoloji ve Gastroenterolojide Klinik ve Araştırma adlı tıp dergisi, genç bir Çinli adamın sıcak hava nedeniyle susuzluğunu gidermek için on dakika içinde 1,5 litre soda tükettiği ve ardından hayatını kaybettiğini söyledi. 6 saat sonra şiddetli karın ağrısı ve şişkinlik yaşayan adam soluğu hastanede aldı.

İlk muayenelerde hızlı kalp atışı, düşük tansiyon ve nefes almada zorluk yaşadığı ortaya çıkan adama röntgen çekildi. Röntgende, sodayı çok hızlı içtiği için bağırsaklarında gaz biriktiği ve karaciğerin ana kan damarlarından biri olan portal damara sızarak ciddi hasara neden olduğu görüldü. Organlara oksijen gitmemesi nedeniyle akut karaciğer yetmezliği olarak bilinen hepatik iskemi gelişti. Sağlık personeli, sindirim sistemindeki gazı boşaltmaya çalıştı ve karaciğer ve diğer organ hasarını kontrol altına almak için ilaç uyguladı. Tüm çabalara rağmen durumu kötüleşmeye devam etti ve tedavi gördükten 18 saat sonra hayatını kaybetti.

University College London'daki biyokimyacı Nathan Davies Daily Mail'e yaptığı açıklamasında ölümünün yalnızca aşırı soda tüketiminden kaynaklanmış olmasının ihtimal dışı olduğunu dile getirdi. Sanook'un bildirdiğine göre Çinli tıbbi ekip, ölümü, gaz birikmesine ve ardından karaciğer yetmezliğine neden olan hızlı soda alımına bağlarken, Davies gibi İngiliz uzmanlar, eş zamanlı bir enfeksiyonun durumu daha da kötüleştirmesi olasılığına sıcak bakıyor.







