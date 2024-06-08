Türk müşteriyi gören Taylandlı esnaftan jest üstüne jest! Önce Türk bayrağı çıkarttı yetmedi İzmir Marşı söyledi

TikTok'ta 'zehratopdass' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi ve Taylandlı esnaf kadın arasında geçen diyalog sempati topladı.

Kadının müşterilerinin Türk olduğunu öğrendikten sonra Türk bayrağıyla birlikte İzmir Marşı söylediği anları TikTok kullanıcısı, "Tayland'ın göbeğinde nasıl gururlanıyoruz. İzmir Marşı'nı bilmesine çok şaşırdık. Tüylerimiz gerçekten diken diken" notuyla paylaştı.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Esnaf dediğin böyle olur" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mükemmel satış taktiği" yorumunu yaptı.







