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    4. Türk müşteriyi gören Taylandlı esnaftan jest üstüne jest! Önce Türk bayrağı çıkarttı yetmedi İzmir Marşı söyledi

    Türk müşteriyi gören Taylandlı esnaftan jest üstüne jest! Önce Türk bayrağı çıkarttı yetmedi İzmir Marşı söyledi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.06.2024 14:48
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    Tayland'a seyahet eden 'zehratopdass' isimli bir TikTok kullanıcısı yaşadığı ilginç anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu. Görüntülerde Taylandlı esnaf Türk müşterileri görünce ilk olarak Türk bayrağını öpüp 'merhaba' dedi. Ardından ise İzmir Marşını söylemeye başladı. O anlar sosyal medyada ilgi çekti.

    TikTok'ta 'zehratopdass' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi ve Taylandlı esnaf kadın arasında geçen diyalog sempati topladı.

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    Kadının müşterilerinin Türk olduğunu öğrendikten sonra Türk bayrağıyla birlikte İzmir Marşı söylediği anları TikTok kullanıcısı, "Tayland'ın göbeğinde nasıl gururlanıyoruz. İzmir Marşı'nı bilmesine çok şaşırdık. Tüylerimiz gerçekten diken diken" notuyla paylaştı.

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    O anlar sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Esnaf dediğin böyle olur" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mükemmel satış taktiği" yorumunu yaptı.

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    tiktok Tayland
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