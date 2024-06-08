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    4. Mini elbisesiyle toplu taşımaya binemeyeceğini söyledi! Bulduğu çözüm sosyal medyada gündem yarattı... "Bunu yapmaya mecburum"

    Mini elbisesiyle toplu taşımaya binemeyeceğini söyledi! Bulduğu çözüm sosyal medyada gündem yarattı... "Bunu yapmaya mecburum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.06.2024 08:01
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    Sosyal medyadan paylaşım yapan bir kadın mini siyah elbisesiyle kamera karşısına geçtiğinde dışarı çıkarken bulduğu çözümü anlattı. Sosyal medya kullanıcısı toplu taşıma araçlarına elbisesiyle binemeyeceğini söyleyerek üzerine gri bir eşofman altı giydi. Genç kızın bulduğu çözüm sosyal medyada çok konuşuldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde siyah mini bir elbise giyen kadın kıyafetini toplu taşımaya uygun hale getirmek için bulduğu çözümü paylaştı. Sosyal medya kullanıcısı gönderisinde "Elbisemin üzerine eşofman giyiyorum. Çünkü gerçekten bu kıyafetle tramvaya binemem, otobüse binemem, motora hiç binemem. Bunu yapmaya mecburum. Her pazartesi izin günüm ve dışarı çıkıyorum. Böyle giyinmek istiyorum bu benim hakkım" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği paylaşıma yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Otobüse binemem, tramvaya binemem kısmı çok üzücü" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Motoe için çok mantıklı" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Toplu taşıma
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