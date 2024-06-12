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    4. Şişme bebekle baş başa romantik akşam yemeğine çıktı! Bir gören bir daha baktı... Garson o anları paylaşınca kovuldu

    Şişme bebekle baş başa romantik akşam yemeğine çıktı! Bir gören bir daha baktı... Garson o anları paylaşınca kovuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.06.2024 09:43
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    TikTok'ta 'Tbone' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın garsonluk yaptığı mekana bir müşterinin şişme bebekle gelmesi üzerine o anları kaydederek paylaştı. Paylaşımı TikTok'ta viral olan kadın işinden kovulduğunu açıklayınca gündem oldu.

    Şişme bebekle baş başa romantik akşam yemeğine çıktı! Bir gören bir daha baktı... Garson o anları paylaşınca kovuldu

    Restoran sektöründe çalışanlar iş sırasında yaşadıkları tuhaf ve absürt şeyleri sık sık paylaşırlar. Tbone isimli bir garsonda son çalıştığı mekanda bir müşterinin şişme bebekle gelerek yemek yediği anları TikTok'tan ifşa etti.

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    TikTok'tan yaptığı paylaşımında genç kadın, "İşyerinde TikTok çekmem yasak ama bunu herkesin görmesi gerekiyordu. Kapıdan içeri girenin ne olduğunu görmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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    Garsonun paylaşımı kısa sürede TikTok'ta viral olarak 2.5 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Bir sonraki sosyal medya güncellemesinde Tbone videoyu çektiği ve sosyal medyadan paylaştığı için kovulduğunu söyledi.

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    sosyal medya tiktok Garson restoran
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