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    4. Yol kenarında silahını çıkartıp gelene geçene ateş etti! 4 çocuk babası sürücü kurşunların hedefi olunca hayatını kaybetti

    Yol kenarında silahını çıkartıp gelene geçene ateş etti! 4 çocuk babası sürücü kurşunların hedefi olunca hayatını kaybetti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.06.2024 15:26
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya bölgesinde bir adam yol kenarında rastgele silahıyla ateş etmeye başladı. Arabalara ateş eden saldırganın kurşunlarından biri 4 çocuk babası 43 yaşındaki Victor Hugo Leon'a isabet edince genç adam hayatını kaybetti. Görgü tanıkları saldırganın kurşunlarının bitmesinden sonra kıyafetlerini çıkartarak çırılçıplak yolda koşmaya başladığını söyledi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya'nın güneyindeki San Jacinto bölgesinin State Caddesi'nde sabah 6:30 civarında 39 yaşındaki Julio Rodarte yarı otomatik silahla arabalara ateş etmeye başladı.

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    KTLA tarafından elde edilen videoda, Rodarte'nin bir araba yıkama yerinin önünde kaldırımda elinde silahla yürüdüğü ve yoldan geçen araçlara ateş etmeye başladığı görüldü.

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    Görgü tanıkları elindeki silahla rastgele ateş açan Julio Rodarte'in sonrasında kıyafetlerini çıkartarak çıplak bir şekilde yolda koşmaya başladığını söyledi.
    Olay yerine gelen polis ekipleri 43 yaşındaki Victor Hugo Leon isimli bir kişinin öldüğünü belirtti. Polis kayıtlarında kurşunlar nedeniyle pek çok kişinin yaralandığı ve araçların hasar gördüğü bilgisi yer aldı.

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    Amerika Kaliforniya silah
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