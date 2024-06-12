Otoyolda şaşkına çeviren görüntüler! Hareket halindeki arabanın üzerine kıyafetsiz çıktı... Kendisinin fotoğraflarını çekenlere poz bile verdi

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki görenleri şaşkına çevirdi. Otoyolda hareket halindeki bir aracın işlek tavanından bir kadının yukarıya doğru çıktı ve bir anda elbiselerini çıkartmaya başladı.

Çevresindekilerin kendisini görüntülediğini fark eden Trayanna Enriquez isimli kadın çıplak bir şekilde kameralara dönük poz vermeyi ihmal etmedi.

Daily Mail'in haberine göre kadın kısa bir süre sonra polisin onu aracın tepesinden indirmeyi başarmasıyla tutuklandı. Enriquez, boyun eğmeme, tutuklamaya direnme ve acil tıbbi müdahale ekibine darp suçlamalarıyla hakkında soruşturma açıldı.







