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    4. Otoyolda şaşkına çeviren görüntüler! Hareket halindeki arabanın üzerine kıyafetsiz çıktı... Kendisinin fotoğraflarını çekenlere poz bile verdi

    Otoyolda şaşkına çeviren görüntüler! Hareket halindeki arabanın üzerine kıyafetsiz çıktı... Kendisinin fotoğraflarını çekenlere poz bile verdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.06.2024 08:38
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles bölgesindeki bir otoyolda hareketli dakikalar yaşandı. İsmi Trayanna Enriquez olarak açıklanan kadın bir anda hareket halindeki aracın üzerine çıkarak kıyafetlerini çıkarttı. Çevredekiler polise haber verirken o anları görüntüleyerek sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

    Otoyolda şaşkına çeviren görüntüler! Hareket halindeki arabanın üzerine kıyafetsiz çıktı... Kendisinin fotoğraflarını çekenlere poz bile verdi

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki görenleri şaşkına çevirdi. Otoyolda hareket halindeki bir aracın işlek tavanından bir kadının yukarıya doğru çıktı ve bir anda elbiselerini çıkartmaya başladı.

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    Çevresindekilerin kendisini görüntülediğini fark eden Trayanna Enriquez isimli kadın çıplak bir şekilde kameralara dönük poz vermeyi ihmal etmedi.

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    Daily Mail'in haberine göre kadın kısa bir süre sonra polisin onu aracın tepesinden indirmeyi başarmasıyla tutuklandı. Enriquez, boyun eğmeme, tutuklamaya direnme ve acil tıbbi müdahale ekibine darp suçlamalarıyla hakkında soruşturma açıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika Kaliforniya çıplak
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