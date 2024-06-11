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    4. Ukraynalı bir kadının Türk erkeklerine seslendiği anlar sosyal medyada gündem yarattı! "Korkmayın, tanışmaktan çekinmeyin"

    Ukraynalı bir kadının Türk erkeklerine seslendiği anlar sosyal medyada gündem yarattı! "Korkmayın, tanışmaktan çekinmeyin"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.06.2024 08:54
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    Türkiye'de yaşayan Ukraynalı bir kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Türk erkeklerine seslenerek ilişki tavsiyesinde bulundu. Erkeklerin kendileriyle tanışma konusunda çekingen davrandığını dile getiren kadın, "Korkmayın, tanışmaktan çekinmeyin. Ama evli erkekler gelmeyin" dedi.

    Ukraynalı bir kadının Türk erkeklerine seslendiği anlar sosyal medyada gündem yarattı! "Korkmayın, tanışmaktan çekinmeyin"

    Türkiye'de yaşayan Ukraynalı bir kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde Türk erkeklerine ilişki tavsiyesinde bulunan kadının sözleri kimilerinin tepkisini çekerken kimilerinin ise desteğini kazandı.

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    Erkeklerin yanlarına gelip tanışma konusunda rahat olması gerektiğini dile getiren genç kadın, "Şimdi kızlarla oturuyoruz. 'Türk erkekler bize gelmiyorlar' diyorlar. Tanışmadıkları için şikayet ediyorlar. Çünkü bizim Ukrayna'da erkekler geliyor ve tanışıyorsunuz. Türkiye'de çoğu erkek korkuyor. Yabancı bir kadın gördüğünüzde ve beğendiğinizde restoranda bir şey gönderebilirsiniz, dışarıda telefon isteyebilirsiniz. Biz beğenmezsek çok nazik bir şekilde hayır diyeceğiz. Korkmayın,tanışmaktan çekinmeyin. Ama evli erkekler gelmeyin" dedi.

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