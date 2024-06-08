Tek bir öksürük her şeyin nedeni oldu! Bağırsakları vücudundan düştü... "Garip bir ıslaklık hissettim"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde ismi açıklanmayan bir adam eşiyle kahvaltı yaptığı sırada aniden rahatsızlandı. American Journal of Medical Case Reports'a göre 63 yaşındaki hasta, hapşırıp öksürdükten sonra vücudunun alt bölgesinde bir ıslaklık hissetti. Merak içinde gömleğini kaldıran adam bağırsağının vücudundan birkaç santim dışarı sarktığını gördü.

Hastaneye gitmek için hareketlenen adamı eşi durdurdu ve ikili ambulansın gelmesini bekledi. Sağlık görevlileri dakikalar içinde olay yerine gelerek daha önce hiç yaşamadıkları bir manzarayla karşılaştılar.

'Daha önce görülmemiş' öksürük yaralanması, adamın prostat kanseri nedeniyle ameliyat olmasından iki hafta sonra meydana geldi. Ameliyata alındıktan sonra ismi açıklanmayan 63 yaşındaki adam hızla sağlığına kavuştu.







