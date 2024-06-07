Aldatıldığını öğrendikten sonra cinnet getirdi! Erkek arkadaşını önce yumrukladı sonra ısırdı yetmedi boğdu

MYNET|DIŞ HABERLER 24 yaşındaki Matilda Sutherland-Young isimli bir kadın aldatıldığını öğrendikten sonra erkek arkadaşına saldırdı. Erkek arkadaşını barda başka bir kadınla öpüşürken görünce Young kendisine hakim olamadı.

MyLondon'un haberine göre, sevgilisinin onu hiçbir zaman sevmediğini ve ondan nefret ettiğini söylemesi üzerine Young adamın üstüne atladı ve onu yumruklayarak boğdu.

Webster kendini savunmak için ellerini kaldırdığında saldırgan, gözüne bir darbe daha indirmeden önce bileğinden tutarak ısırdı.

Yargıç Sarah Whitehouse KC'nin bunun klasik bir aile içi şiddet vakası olmadığını söylemesinin ardından Young için 18 aylık kamu cezası verildi .







