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    4. Aldatıldığını öğrendikten sonra cinnet getirdi! Erkek arkadaşını önce yumrukladı sonra ısırdı yetmedi boğdu

    Aldatıldığını öğrendikten sonra cinnet getirdi! Erkek arkadaşını önce yumrukladı sonra ısırdı yetmedi boğdu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.06.2024 14:34
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    İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan Matilda Sutherland-Young isimli bir kadın barda erkek arkadaşının başka bir kadınla öpüştüğünü gördü ve aldatıldığını öğrendikten sonra sinir krizi geçirdi. Erkek arkadaşı Roderick Webster'in telefonunu pencereden dışarı aran Young, erkek arkadaşını yumrukladı, boğdu yetmedi bir de ısırdı.

    Aldatıldığını öğrendikten sonra cinnet getirdi! Erkek arkadaşını önce yumrukladı sonra ısırdı yetmedi boğdu

    MYNET|DIŞ HABERLER 24 yaşındaki Matilda Sutherland-Young isimli bir kadın aldatıldığını öğrendikten sonra erkek arkadaşına saldırdı. Erkek arkadaşını barda başka bir kadınla öpüşürken görünce Young kendisine hakim olamadı.

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    MyLondon'un haberine göre, sevgilisinin onu hiçbir zaman sevmediğini ve ondan nefret ettiğini söylemesi üzerine Young adamın üstüne atladı ve onu yumruklayarak boğdu.

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    Webster kendini savunmak için ellerini kaldırdığında saldırgan, gözüne bir darbe daha indirmeden önce bileğinden tutarak ısırdı.

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    Yargıç Sarah Whitehouse KC'nin bunun klasik bir aile içi şiddet vakası olmadığını söylemesinin ardından Young için 18 aylık kamu cezası verildi .

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