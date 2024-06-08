Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sıcaklıkları balkonda yumurta pişirerek test etti! Tavayı dışarı uzattı dakikalar içinde piştiğini gösterdi

    Sıcaklıkları balkonda yumurta pişirerek test etti! Tavayı dışarı uzattı dakikalar içinde piştiğini gösterdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.06.2024 13:22
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde hava sıcaklıklarının yüksek olmasından şikayet eden bir kişi 'Yumurta kırsan pişer' sözünü test etmek için adeta kolları sıvadı. Balkondan uzattığı tavasına yağ döken ardından ise yumurta kıran kullanıcı dakikalar içinde yumurtayı pişirip tabağına koydu. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Sıcaklıkları balkonda yumurta pişirerek test etti! Tavayı dışarı uzattı dakikalar içinde piştiğini gösterdi

    Hava sıcaklıklarının yüksekliğini somut bir şekilde göstermek isteyen bir kişi Dubai'de yaşadığı evin balkonunda sadece güneşle yumurta pişirdi.

    1

    Tavasını balkondan dışarı doğru uzatan kişi önce tavaya sıvı yağ döktü ardından ise yumurtayı kırdı. O anlar saniye saniye sosyal medyadan paylaşılınca gündem oldu.

    4

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne güzel gaz derdi yok." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadar da değildir canım" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

    Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

     Karısı sevgilisini darp etti! Engellemeye çalıştı ama...

    Karısı sevgilisini darp etti! Engellemeye çalıştı ama...

     Öldüğü söylenen yenidoğan bebek cenazede dirildi

    Öldüğü söylenen yenidoğan bebek cenazede dirildi

     “Karşı cinsi tavlamak için ne yaparsınız?” sorusuna kadınlardan olay cevaplar...

    “Karşı cinsi tavlamak için ne yaparsınız?” sorusuna kadınlardan olay cevaplar...

     Yüzünü göstermiyor! Çekim açısı olay oldu

    Yüzünü göstermiyor! Çekim açısı olay oldu


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Tek bir öksürük her şeyin nedeni oldu! Bağırsakları vücudundan düştüTek bir öksürük her şeyin nedeni oldu! Bağırsakları vücudundan düştü
    Yaptırdığı dövmeye bin pişman oldu! Çince isim yazdığını zannediyorduYaptırdığı dövmeye bin pişman oldu! Çince isim yazdığını zannediyordu
    'Kıyametin habercisi' deniliyordu! Kendi başına gelenleri fark edemedi'Kıyametin habercisi' deniliyordu! Kendi başına gelenleri fark edemedi
    Anahtar Kelimeler:
    yumurta sosyal medya Dubai
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Aziz Yıldırım kongreyi terk etti

    Aziz Yıldırım kongreyi terk etti

    Sosyal medyada kan donduran anlar! 'Cesareti olmayan izlemesin' dedi, canlı yayın açıp eniştesini yaraladı: 30 dakika boyunca aynı şarkı çaldı

    Sosyal medyada kan donduran anlar! 'Cesareti olmayan izlemesin' dedi, canlı yayın açıp eniştesini yaraladı: 30 dakika boyunca aynı şarkı çaldı

    Yaptırdığı dövmeye bin pişman oldu! Çince isim yazdığını zannediyordu

    Yaptırdığı dövmeye bin pişman oldu! Çince isim yazdığını zannediyordu

    'Kıyametin habercisi' deniliyordu! Kendi başına gelenleri fark edemedi

    'Kıyametin habercisi' deniliyordu! Kendi başına gelenleri fark edemedi

    Ölen yakınını ATM'den para çekmeye götürdü! Sosyal medyada çok konuşuldu

    Ölen yakınını ATM'den para çekmeye götürdü! Sosyal medyada çok konuşuldu

    Tek bir öksürük her şeyin nedeni oldu! Bağırsakları vücudundan düştü

    Tek bir öksürük her şeyin nedeni oldu! Bağırsakları vücudundan düştü

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

    Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

    Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.