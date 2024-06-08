Sıcaklıkları balkonda yumurta pişirerek test etti! Tavayı dışarı uzattı dakikalar içinde piştiğini gösterdi

Hava sıcaklıklarının yüksekliğini somut bir şekilde göstermek isteyen bir kişi Dubai'de yaşadığı evin balkonunda sadece güneşle yumurta pişirdi.

Tavasını balkondan dışarı doğru uzatan kişi önce tavaya sıvı yağ döktü ardından ise yumurtayı kırdı. O anlar saniye saniye sosyal medyadan paylaşılınca gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne güzel gaz derdi yok." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadar da değildir canım" yorumunu yaptı.







