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    4. Mide bulandıran görüntüler! Tuvaleti kullanmasını yasaklanan müşteri çözümü kendisi buldu... Kaynayan çorba tenceresinde ellerini temizledi

    Mide bulandıran görüntüler! Tuvaleti kullanmasını yasaklanan müşteri çözümü kendisi buldu... Kaynayan çorba tenceresinde ellerini temizledi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.06.2024 09:36
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    Bir restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde personelin tuvaleti kullanmasını yasakladığını iddia eden bir müşteri restoranın mutfağına tuvaletini yaptı. Ardından ise ellerini kaynayan çorba tenceresinin içine sokarak temizledi. Görüntüler ülkede infial yarattı.

    Mide bulandıran görüntüler! Tuvaleti kullanmasını yasaklanan müşteri çözümü kendisi buldu... Kaynayan çorba tenceresinde ellerini temizledi

    MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Shenyang bölgesindeki bir restoranında kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Restoranın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde tuvalete girmesine izin verilmediği iddia edilen bir müşteri restoranın mutfağına tuvaletini yaptı. Yerel medya yayını Phoenix New Media'nın haberine göre, tuvaletini yapan adamın daha sonrasında ellerini çorbayla yıkadığı görüldü.

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    China Press'in haberine göre personel, su sayacının değiştirilmesi ve o sırada suyun mevcut olmaması nedeniyle adamın girişine izin verilmediğini söyledi. Adamın defalarca reddedilmesinden sonra kendi imkanlarını kullanarak mutfağa ulaştığını dile getiren personel, "Hepimiz çalışıyorduk ve onu fark etmedik. Çıkışta onu bulduğumuzda ise hemen kaçtı" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin restoran
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