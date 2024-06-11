Mide bulandıran görüntüler! Tuvaleti kullanmasını yasaklanan müşteri çözümü kendisi buldu... Kaynayan çorba tenceresinde ellerini temizledi

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Shenyang bölgesindeki bir restoranında kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Restoranın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde tuvalete girmesine izin verilmediği iddia edilen bir müşteri restoranın mutfağına tuvaletini yaptı. Yerel medya yayını Phoenix New Media'nın haberine göre, tuvaletini yapan adamın daha sonrasında ellerini çorbayla yıkadığı görüldü.

China Press'in haberine göre personel, su sayacının değiştirilmesi ve o sırada suyun mevcut olmaması nedeniyle adamın girişine izin verilmediğini söyledi. Adamın defalarca reddedilmesinden sonra kendi imkanlarını kullanarak mutfağa ulaştığını dile getiren personel, "Hepimiz çalışıyorduk ve onu fark etmedik. Çıkışta onu bulduğumuzda ise hemen kaçtı" dedi.







