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    4. 1 yıldır Türkiye'ye gelmeyen bir turist fiyatları görünce şaşkına döndü! Fiyatların yüksekliğine inanamadı... "Orada yaşadığını hayal et"

    1 yıldır Türkiye'ye gelmeyen bir turist fiyatları görünce şaşkına döndü! Fiyatların yüksekliğine inanamadı... "Orada yaşadığını hayal et"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.06.2024 08:22
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    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. 1 yıldır Türkiye'ye gelmediğini dile getiren bir turist fiyatları görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Türkiye'deki ürünlerinin fiyatlarının 1 yıl içinde yükseldiği seviyeye inanamadığı ifade eden yabancı turist sosyal medyada viral oldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde 1 yıldır Türkiye'ye gelmediğini dile getiren bir turist ürünlerin etiketlerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

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    Ürün etiketlerindeki dalgalanmayla birlikte fiyatlardaki artışa inanamadığını ifade eden turistin paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Orada yaşadığını hayal et" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Türkiye'ye hoş geldin" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Burası Türkiye 🇹🇷🇹🇷 ve yaşamaya çalışıyoruz" yorumunda bulundu.

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    turist
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