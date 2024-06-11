1 yıldır Türkiye'ye gelmeyen bir turist fiyatları görünce şaşkına döndü! Fiyatların yüksekliğine inanamadı... "Orada yaşadığını hayal et"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde 1 yıldır Türkiye'ye gelmediğini dile getiren bir turist ürünlerin etiketlerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Ürün etiketlerindeki dalgalanmayla birlikte fiyatlardaki artışa inanamadığını ifade eden turistin paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Orada yaşadığını hayal et" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Türkiye'ye hoş geldin" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Burası Türkiye 🇹🇷🇹🇷 ve yaşamaya çalışıyoruz" yorumunda bulundu.