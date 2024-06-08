Bavula girip sıkışan sevgilisinin boğulmasını tepkisiz bir şekilde izledi! Yetmedi ölüm anlarını saniye saniye videoya çekti

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan Sarah Boone isimli bir kadın sevgilisi Torres'in ölümüne tanık olduğu için ikinci derece cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Polislere verdiği ifadesinde genç kadın sevgilisiyle içki içtikten sonra saklambaç oynamaya karar verdiklerini ve Torres'in bavula saklanmasını eğlenceli olabileceğini düşündüklerini söyledi. Hakkındaki cinayet suçlamalarını reddeden Boone, hazır olduğunda kendisini bavuldan çıkarabileceğine inanarak yatmaya gittiğini iddia etti.

CEP TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ ORTAA ÇIKARTTI

Boones'in ilk ifadesinden sonra cep telefonunda sevgilisi Torres'in bavulun içinde boğularak yardım istediği videolar ortaya çıktı. Otopsi, Torres'in sırtında ve boynunda çizikler, omzunda, kafatasında ve alnında künt kuvvet travmasından kaynaklanan eziklerin yanı sıra yarık dudağının yakınında bir kesik olduğunu ortaya çıkardı.







