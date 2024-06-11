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    4. Kendisi 24 kocası 62 yaşında! Eski fotoğraf albümündeki detay şaşkına çevirdi... 9 yaşındayken müstakbel eşinin düğününe katılmış

    Kendisi 24 kocası 62 yaşında! Eski fotoğraf albümündeki detay şaşkına çevirdi... 9 yaşındayken müstakbel eşinin düğününe katılmış

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.06.2024 14:21
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    Endonezya'nın Bangka Adası'ndan 24 yaşındaki Renata Fadhea, kendisinden 38 yaş büyük olan kocasıyla evlendikten sonra onunla 15 yıl önce tanıştığını fark etti. TikTok'tan yaptığı paylaşımında Fadhea kocasının eski fotoğraf albümünde gördüğü bir detayla şaşırdığını anlattı. Eşinin ilk evlendiğindeki fotoğraflara bakan genç kadın kendisinin 9 yaşındayken o düğünün davetlileri arasında olduğunu gördü.

    Kendisi 24 kocası 62 yaşında! Eski fotoğraf albümündeki detay şaşkına çevirdi... 9 yaşındayken müstakbel eşinin düğününe katılmış

    MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 7 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan görüntülerde 24 yaşındaki Renata Fadhea isimli bir kadın alışılmadık deneyimini paylaştı. Sosyal medyada viral olan görüntüler o zamanlar dokuz yaşında bir kız çocuğu olan Fadhea'nın şu anda 62 yaşında olan kocasının yanında durduğu bir düğün fotoğrafını içeriyordu. Üstelik müstakbel kocası o fotoğrafta damattı.

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    Eski düğün fotoğraflarına bakarken fotoğrafı fark ettiğini dile getiren Fadhea, o düğüne misafir olarak katıldığını ve çiftin uzak akraba olduklarını açıkladı. Kocasının teyzesinin yeğeni olduğunu ifade eden Fadhea, 2020 yılında kocasıyla evlendiğini söyledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının yorumları üzerine bir açıklama yapmaya daha karar veren Fadhea, kocasıyla ilk eşinin 2011 yılında ayrıldığını ve kesinlikle ikisinin ayrılığının sebebinin kendisi olmadığını anlattı.

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    Anahtar Kelimeler:
    tiktok Endonezya
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