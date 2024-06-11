Kendisi 24 kocası 62 yaşında! Eski fotoğraf albümündeki detay şaşkına çevirdi... 9 yaşındayken müstakbel eşinin düğününe katılmış

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 7 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan görüntülerde 24 yaşındaki Renata Fadhea isimli bir kadın alışılmadık deneyimini paylaştı. Sosyal medyada viral olan görüntüler o zamanlar dokuz yaşında bir kız çocuğu olan Fadhea'nın şu anda 62 yaşında olan kocasının yanında durduğu bir düğün fotoğrafını içeriyordu. Üstelik müstakbel kocası o fotoğrafta damattı.

Eski düğün fotoğraflarına bakarken fotoğrafı fark ettiğini dile getiren Fadhea, o düğüne misafir olarak katıldığını ve çiftin uzak akraba olduklarını açıkladı. Kocasının teyzesinin yeğeni olduğunu ifade eden Fadhea, 2020 yılında kocasıyla evlendiğini söyledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yorumları üzerine bir açıklama yapmaya daha karar veren Fadhea, kocasıyla ilk eşinin 2011 yılında ayrıldığını ve kesinlikle ikisinin ayrılığının sebebinin kendisi olmadığını anlattı.