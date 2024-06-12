Alaçatı'da iki külah dondurmaya ödediği fiyat dudak uçuklattı! "Fakir fukara ne yapsın?"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Söz konusu görüntülerde bir adam Alaçatı'dan satın aldığı dondurmasını ve satın alma anlarını paylaştı. Arkadaşıyla birlikte toplamda 5 top dondurma satın aldıklarını dile getiren adam, "Ben 3 top sen 2 top dondurma aldık. Fakir fukara ne yapsın? Topu 100 TL olsa gene 1000 TL yapmıyor" dedi.

O anlara ise arkadaşı, "Külahı para, peçetesi para. Alaçatı burası her şey para" diyerek cevap verdi. Gönderi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten bu fiyatları kabullendik mi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Vallahi ne yalan söyleyeyim bu fiyata alacak kişi bulsam bende satarım." yorumunu yaptı.