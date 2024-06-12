Alaçatı'da iki külah dondurmaya ödediği fiyat dudak uçuklattı! "Fakir fukara ne yapsın?"

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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.06.2024 07:53
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    TikTok'ta 'cdburak35' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi Alaçatı'da satın aldığı dondurmanın ücretiyle görenleri şaşkına çevirdi. Arkadaşıyla birlikte toplam 5 top dondurma alan genç adam 1050 TL ücreti duyunca kulaklarına inanamadı. Dondurmasını kameraya gösterdiği sırada Burak, "Fakir fukara ne yapsın?" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Söz konusu görüntülerde bir adam Alaçatı'dan satın aldığı dondurmasını ve satın alma anlarını paylaştı. Arkadaşıyla birlikte toplamda 5 top dondurma satın aldıklarını dile getiren adam, "Ben 3 top sen 2 top dondurma aldık. Fakir fukara ne yapsın? Topu 100 TL olsa gene 1000 TL yapmıyor" dedi.

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    O anlara ise arkadaşı, "Külahı para, peçetesi para. Alaçatı burası her şey para" diyerek cevap verdi. Gönderi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten bu fiyatları kabullendik mi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Vallahi ne yalan söyleyeyim bu fiyata alacak kişi bulsam bende satarım." yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya dondurma Alaçatı
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