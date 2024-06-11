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    4. Yaklaşık 6 metrelik pitonun yarılan karnından 4 çocuk annesi kadın çıktı! Canlı canlı bütünüyle yutmuş... Halkı şoke eden keşif

    Yaklaşık 6 metrelik pitonun yarılan karnından 4 çocuk annesi kadın çıktı! Canlı canlı bütünüyle yutmuş... Halkı şoke eden keşif

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.06.2024 10:04
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    50 yaşındaki Farida, Endonezya'nın Kalempang kentindeki yerel bir pazarda yiyecek satmak için tek başına ormanlık alana gittikten sonra 6 Haziran Perşembe günü ortadan kayboldu . Koca Noni ve endişeli yerel halk, gece boyunca bölgeyi aradılar ve ertesi gün çalıların arasında şişmiş bir yılan keşfettiler. Pitonun karnı yarıldığında midesinde 4 çocuk annesi kadının bütün halindeki cansız bedeni bulundu.

    Yaklaşık 6 metrelik pitonun yarılan karnından 4 çocuk annesi kadın çıktı! Canlı canlı bütünüyle yutmuş... Halkı şoke eden keşif

    MYNET|DIŞ HABERLER Endonezya'nın Kalempang kentinde 50 yaşındaki Farida isimli bir kadın yerel pazarda satış yapmak üzere ormanlık alandan ürün toplamaya gitmişti. 4 çocuk annesi genç kadından uzun süre haber gelmemesi üzerine eşi ve yerel halk onu aramaya çıktı. Arama ekibi tarafından ormanlık alanda karnı şiş bir piton görüldü. Pitonun kadını yediğinden şüphelenen yerel halk harekete geçti.

    PALAYLA İKİYE AYRILDI

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    Köylüler hayvanın kalın derisini palayla keserken, kadının balçıkla kaplı karnından kadının cesedi çıkarıldı. Ferida'nın boğularak öldüğü ve aynı zamanda bacağından bir ısırık aldığı düşünülüyor.

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    Farida'nın cesedi yılandan çıkarıldı ve Sidrap Naipliği'nin Pitu Riawa bölgesinde dini bir cenaze törenine hazırlanmak üzere götürüldü.

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    Anahtar Kelimeler:
    Endonezya piton
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