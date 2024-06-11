Yaklaşık 6 metrelik pitonun yarılan karnından 4 çocuk annesi kadın çıktı! Canlı canlı bütünüyle yutmuş... Halkı şoke eden keşif

MYNET|DIŞ HABERLER Endonezya'nın Kalempang kentinde 50 yaşındaki Farida isimli bir kadın yerel pazarda satış yapmak üzere ormanlık alandan ürün toplamaya gitmişti. 4 çocuk annesi genç kadından uzun süre haber gelmemesi üzerine eşi ve yerel halk onu aramaya çıktı. Arama ekibi tarafından ormanlık alanda karnı şiş bir piton görüldü. Pitonun kadını yediğinden şüphelenen yerel halk harekete geçti.

PALAYLA İKİYE AYRILDI

Köylüler hayvanın kalın derisini palayla keserken, kadının balçıkla kaplı karnından kadının cesedi çıkarıldı. Ferida'nın boğularak öldüğü ve aynı zamanda bacağından bir ısırık aldığı düşünülüyor.

Farida'nın cesedi yılandan çıkarıldı ve Sidrap Naipliği'nin Pitu Riawa bölgesinde dini bir cenaze törenine hazırlanmak üzere götürüldü.