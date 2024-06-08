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    4. 2024 TYT Oppenheimer sorusu sosyal medyanın gündemine yerleşti! Sınav stresini atlatanlar sosyal medyaya koştu: "Oppenheimer yerine Barbie filmine gidenler pişman"

    2024 TYT Oppenheimer sorusu sosyal medyanın gündemine yerleşti! Sınav stresini atlatanlar sosyal medyaya koştu: "Oppenheimer yerine Barbie filmine gidenler pişman"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.06.2024 15:32
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    Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran 2024 saat 13.00 itibariyle tamamlandı. Sınavın ardından X'in (Twitter) gündemine Robert Oppenheimer ile ilgili sorulan soru yerleşti. Sosyal medya kullanıcıları geçen yıl vizyona giren Oppenheimer filmine gönderme yaparak eğlenceli yorumlar yaptı.

    Tüm yurtta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi büyük bir heyecanla tamamlandı. Milyonlarca gencin ter döktüğü sınavın ardından adaylar soru ve cevapları araştırmaya başladı. Özellikle X'te (Twitter) Amerikalı fizikçi Robert Oppenheimer'a dair sorulan soru gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Oppenheimer filmine gönderme yapan twitlerle herkesi eğlendirdi.

    ROBERT OPPENHEIMER KİMDİR?

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    Robert Oppenheimer, Amerikalı bir fizikçi ve teorik fizik profesörüdür. Kendisi modern nükleer fiziğin öncülerinden biridir ve özellikle Manhattan Projesi'nde yürütülen atom bombası geliştirme çalışmalarıyla tanınır. Oppenheimer, fizik alanındaki çalışmaları ve liderlik yetenekleriyle bilinir ve atom bombasının etkileri üzerine ahlaki sorumluluklarla ilgili düşünceleri de dikkat çekicidir. Sonraki yaşamında nükleer silahlanmaya karşı çıkmış ve barışçıl kullanımlar için nükleer enerjinin teşvik edilmesini savunmuştur.

    **İşte Oppenheimer sorusunun ardından yapılan paylaşımlar;


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    sosyal medya Oppenheimer filmi tyt yks
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