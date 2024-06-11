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    4. Sosyal medyada viral olan paylaşım! Spor salonundaki erkeklerin kendisine asıldığını söyledi... "Önüme döndüğümde kaçıyorlar"

    Sosyal medyada viral olan paylaşım! Spor salonundaki erkeklerin kendisine asıldığını söyledi... "Önüme döndüğümde kaçıyorlar"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.06.2024 10:54
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    Sosyal medyada Mashas Peaches olarak bilinen fitness tutkunu Maria, spor salonunda bir adamın kendisine asılmaya çalıştığı ve korku içinde hızla kaçtığı anı kaydederek paylaşınca TikTok'ta ilgi çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

    Sosyal medyada Mashas Peaches olarak bilinen fitness tutkunu Maria, çevirimiçi fitnes koçluğu ve spor salonu ipuçları sayesinde 700 bini aşkın takipçiye ulaştı.

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    Fenomen isim TikTok'tan yaptığı son paylaşımında arkası kameraya dönük bir haldeyken bir adamın kendisiyle sohbet etmek için yaklaştığı anları kaydetti.
    Adamın flörtöz bir tavır içinde, "Affedersiniz hanımefendi. Buraya sık sık gelir misiniz?" diye sormasıyla birlikte Maria kameraya önünü döndü ve adam fenomen ismin ikizlere hamile olduğunu görünce arkasına bile bakmadan kaçtı. Benzer durumu sıklıkla yaşadığını ifade eden Maria'nın gönderisi kısa sürede binlerce yorum topladı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Keşke hamileliğim sırasında arkadan böyle görünseydim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Asla tahmin edemeyeceğim bir durumdu" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    tiktok
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