Bakıcı ağlamasına sinirlendiği küçük çocuğu sallayarak öldürdü! "Küçük bir sallamaydı" diyerek kendisini savundu

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Lancashire bölgesinde 62 yaşındaki Karen Foster isimli bir kadın 9 aylık Harlow Collinge isimli bebeğe bakıcılık yapıyordu. Bebeğin şiddetli bir şekilde ağlaması üzerine öfkelenen Foster onu sallamaya başladı. Bebeğin nefes alamadığını fark ettiğinde ambulansa haber verdi ve olay yerine sağlık ekipleri geldiğinde Collinge'in kendi kendisine nefessiz kaldığını iddia etti.

Ağlaması nedeniyle öfkelenen bebeği sarsarak öldüren çocuk bakıcısı, kasıtsız adam öldürme suçunu kabul etti. Mahkemede Foster kendisini, "Küçük bir sallamaydı" diyerek kendisini savundu. Olaya ilişkin olarak kararın kesinleşmediği belirtildi.