Mezarlıkta üçlü ilişki tekliflerini reddeden adamı iki kadın döverek öldürdü! Cansız bedeni ormanlık alanda gömülü olarak bulundu

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın güneybatısındaki Stavropol kentindeki bir kilise avlusunda 63 yaşındaki İskender, 29 yaşındaki Rosa ve 37 yaşındaki Martha isimli iki kadınla birlikte alkol tüketiyordu. Yerel basında yer alan haberlere göre, alkolü fazla kaçıran kadınlar adamın mezarlıkta kendileriyle birlikte olmasını istedi. Adamın teklifi reddetmesi üzerine öfkelenen ikili ona saldırdı.

Tekme ve yumruk darbelerinin sonrasında hayatını kaybeden adamı ikili ormanlık alana açtıkları bir çukura gömdü. Cesedin bulunmasının sonrasında cinayet soruşturması başlatıldı ve her iki kadında tutuklandı.

Mahkeme raporunda ise, "Tartışma sırasında kadınlar, 63 yaşındaki adamın kafasına ve gövdesine yumruk ve ayaklarıyla çok sayıda darbe indirdi. Aldığı yaralar nedeniyle mağdur olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Suçun sorumluluğundan kaçmak isteyen sanık, maktulün cesedini ormanlık bir alana sürüklemiş ve bir çukura saklamıştır" ifadeleri kullanıldı.