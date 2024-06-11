Görünce cep telefonuna sarıldı! Sudan çıkartılan turuncu gizemli yaratık şaşkına çevirdi... Bağırsağa benzeten de oldu boruya benzeten de...

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Güney Victoria bölgesinde bir balıkçı oltasına takılan gizemli deniz canlısının görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği görüntülere binlerce yorum yağdı.
Görüntülerin sosyal medyada viral olmasından sonra Queensland Müzesi'nden Dr Merrick Ekins yaptığı açıklamada deniz canlısının muhtemelen virgularia türünden bir deniz kalemi olduğunu söyledi.
Sessile Deniz Omurgasızları Koleksiyon Müdürü açıklamasında, "Bunlar endemiktir ve zararlı değildir" ifadelerini kullandı.