Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Görünce cep telefonuna sarıldı! Sudan çıkartılan turuncu gizemli yaratık şaşkına çevirdi... Bağırsağa benzeten de oldu boruya benzeten de...

    Görünce cep telefonuna sarıldı! Sudan çıkartılan turuncu gizemli yaratık şaşkına çevirdi... Bağırsağa benzeten de oldu boruya benzeten de...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.06.2024 13:42
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Avustralya'da bir balıkçı denizde balık tuttuğu sırada oltasına daha önce hiç görmediği bir deniz canlısı takıldı. Turuncu kancaya benzer deniz canlısını sudan çıkarttıktan sonra fotoğraflarını çekerek sosyal medyaya yükleyen balıkçı canlının türünü sordu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüleri bazı kullanıcılar bağırsağa bazıları ise boruya benzetti.

    Görünce cep telefonuna sarıldı! Sudan çıkartılan turuncu gizemli yaratık şaşkına çevirdi... Bağırsağa benzeten de oldu boruya benzeten de...

    MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Güney Victoria bölgesinde bir balıkçı oltasına takılan gizemli deniz canlısının görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği görüntülere binlerce yorum yağdı.

    1

    Görüntülerin sosyal medyada viral olmasından sonra Queensland Müzesi'nden Dr Merrick Ekins yaptığı açıklamada deniz canlısının muhtemelen virgularia türünden bir deniz kalemi olduğunu söyledi.

    2

    Sessile Deniz Omurgasızları Koleksiyon Müdürü açıklamasında, "Bunlar endemiktir ve zararlı değildir" ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    Gelin düğünden önce damadın amcasıyla yakalandı

    Gelin düğünden önce damadın amcasıyla yakalandı

     Pavyon dansıyla ünlenmişti! 'Hamileyim' paylaşımı olay oldu

    Pavyon dansıyla ünlenmişti! 'Hamileyim' paylaşımı olay oldu

     İç çamaşırını satmıştı! Şimdi de rahimden çıkartılan...

    İç çamaşırını satmıştı! Şimdi de rahimden çıkartılan...

     Hindistan'da bir dansçı bir grup erkek tarafından taciz edildi

    Hindistan'da bir dansçı bir grup erkek tarafından taciz edildi

     Mayosunu çizmeyle tamamladı! Yere çökerek verdiği pozlar olay oldu

    Mayosunu çizmeyle tamamladı! Yere çökerek verdiği pozlar olay oldu


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Eski belediye başkanı tuvaletten bağlandıEski belediye başkanı tuvaletten bağlandı
    Mezarlıkta üçlü ilişki tekliflerini reddeden adamı iki kadın döverek öldürdüMezarlıkta üçlü ilişki tekliflerini reddeden adamı iki kadın döverek öldürdü
    Erkeklerin asıldığını söyledi! "Önüme döndüğümde kaçıyorlar"Erkeklerin asıldığını söyledi! "Önüme döndüğümde kaçıyorlar"
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Avustralya deniz
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bahçeli rest çekti: Çarpıtılıyor! Bizce sakıncası yok

    Bahçeli rest çekti: Çarpıtılıyor! Bizce sakıncası yok

    Sinop'ta feci kaza! 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti

    Sinop'ta feci kaza! 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti

    Mezarlıkta üçlü ilişki tekliflerini reddeden adamı iki kadın döverek öldürdü

    Mezarlıkta üçlü ilişki tekliflerini reddeden adamı iki kadın döverek öldürdü

    Ukraynalı kadın Türk erkeklerine seslendi! "Korkmayın"

    Ukraynalı kadın Türk erkeklerine seslendi! "Korkmayın"

    Erkeklerin asıldığını söyledi! "Önüme döndüğümde kaçıyorlar"

    Erkeklerin asıldığını söyledi! "Önüme döndüğümde kaçıyorlar"

    Dans performansı dansözü solladı! Yorum yağdı

    Dans performansı dansözü solladı! Yorum yağdı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

    Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.