Yaptırdığı dövmeye bin pişman oldu! Çince isim yazdığını zannediyordu... Ancak 5 yıl sonra gerçeği öğrendi

TikTok'ta Çince dövmesinin anlamını 5 sene sonra öğrenen genç bir kadının yaşadığı şaşkınlık anlarında çekilen görüntüler yer aldı.

O anlar "Arkadaşım yaptırdığı Çince dövmenin gerçek anlamını 5 sene sonra öğreniyor" notuyla paylaşıldı. İkizinin adını koluna Çince yazdırdığını zanneden genç kız ise dövmesinin 'sokmak' kelimesi olduğunu öğrendi.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü gönderiyi yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Davacı oldu mu?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "5 sene boyunca fark etmemesi çok kötü olmuş" yorumunu yaptı.