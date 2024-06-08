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    4. Yaptırdığı dövmeye bin pişman oldu! Çince isim yazdığını zannediyordu... Ancak 5 yıl sonra gerçeği öğrendi

    Yaptırdığı dövmeye bin pişman oldu! Çince isim yazdığını zannediyordu... Ancak 5 yıl sonra gerçeği öğrendi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.06.2024 10:55
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    TikTok'ta 'user45365784' kullanıcı adıyla yapılan bir paylaşımda Çince ikizinin adını dövem yaptırdığını zanneden genç kadın gerçekle yüzleşince inanamadı. Kolunda bulunan dövmenin anlamını 5 yıl sonra öğrenen genç kadın aslında ikizin adını değil de Çince 'sokmak' kelimesini vücudunda taşıdığını fark etti.

    Yaptırdığı dövmeye bin pişman oldu! Çince isim yazdığını zannediyordu... Ancak 5 yıl sonra gerçeği öğrendi

    TikTok'ta Çince dövmesinin anlamını 5 sene sonra öğrenen genç bir kadının yaşadığı şaşkınlık anlarında çekilen görüntüler yer aldı.

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    O anlar "Arkadaşım yaptırdığı Çince dövmenin gerçek anlamını 5 sene sonra öğreniyor" notuyla paylaşıldı. İkizinin adını koluna Çince yazdırdığını zanneden genç kız ise dövmesinin 'sokmak' kelimesi olduğunu öğrendi.

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    O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü gönderiyi yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Davacı oldu mu?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "5 sene boyunca fark etmemesi çok kötü olmuş" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin dövme
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