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Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

12.02.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te hırsızlık suçundan gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi'nde bir iş yerinde yaşanan hırsızlığın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı A.Ö. ve Ö.Ü'nün yaptığını tespit etti.

Zanlılar, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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