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Siirt’te peynir yapımında kullanılan ’Sirik’ otu tezgahlarda

İHA İHA
13.05.2024 11:37
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Siirt yöresine ait peynir yapımında kullanılan ve halk dilinde ’Sirik’ olarak bilinen doğal peynir otu tezgahlardaki yerini aldı.

Siirt’te peynir yapımında kullanılan ’Sirik’ otu tezgahlarda

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Herekol Dağı eteklerinde Çemikare Yaylasının yüksek kesimlerinde yetişen doğal ot, her yıl Siirtliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Peynir sezonunun başlamasıyla rağbet gören sirik otu peynirle karıştırılarak daha lezzetli hale getiriliyor.

Sirik otunun peynire katıldığı zaman hem güzel bir tat, hem de hoş bir koku verdiğinden dolayı vatandaşlar tarafından yoğun talep gördüğünü belirten satıcı Muzaffer Ulu; "Bu ot peynir otudur. Otlu peynir yapımında kullanılıyor ve ismi sirikedir. Herekol Dağında yetişiyor. Herekola öz Çemikare Yaylasından geliyor. Her yörede her yayla da var ama Çemikare Yaylası gibi katkısız ve tadı olan ot yok. Kayseri’den, Kahramanmaraş’tan, Sivas’tan, Erzurum ve Muş tarafından geliyor ama hiçbirinin Herekoldan gelen gibi ne tadı nede lezzeti var. Peynire katıldığı takdirde, o peyniri yiyesin olmasa dahi kokusunu alırken yiyesin geliyor. Bu otun bambaşka bir tadı var. Kilosu 100 liradan başlıyor 150 liraya kadar çıkıyor’’ şeklinde konuştu.
Sirik otu almaya gelen Habip Tek ise "10 kilogram peynire 2 kilogram katıyoruz. Çok lezzetli olduğu için her yerde bulunmuyor. Sadece bu yöreye Siirt’e ait. Çok lezzetli olduğu için bunu peynirin içine kattığın zaman güzel bir lezzet oluyor. Çok lezzetli olduğu için herkes tercih ediyor. Bulunması bir nimettir’’ dedi.

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