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Şık masalarına yöresel tarifler eklemek isteyenler buraya! Tam sunumluk Alanya bohçası tarifi

28.12.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya bohçası, Akdeniz Bölgesi'nden yöresel bir tarif. Bohça şeklindeki süslü sunumuyla şık sofralar hazırlamak isteyenlerin gönlünü fethediyor. Kahvaltılara sıkça konuk olan krepleri farklı bir boyuta taşıyan bu tarif, kahvaltılara ve çay saatlerine bir alternatif olabilir. İşte şık sofralarıyla misafirlerini şaşırtmayı sevenler için tam sunumluk Alanya bohçası tarifi...

Şık masalarına yöresel tarifler eklemek isteyenler buraya! Tam sunumluk Alanya bohçası tarifi

Krep, özellikle kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak masalarda yerini alıyor. Kolay hazırlanışı ve gencinden yaşlısına herkesin sevdiği tadıyla sık sık tüketilen krep, sofralarında daha şık bir sunum yapmak isteyenler için farklı bir tarifle karşınızda. Son dönemde popüler hale gelen bu yöresel tarif, hem görenleri hem yiyenleri şaşırtıyor. İşte şık masalar için tam sunumluk Alanya bohçası tarifi.

ALANYA BOHÇASI TARİFİ

MALZEMELER

KREP HAMURU İÇİN

  • 2 yumurta

  • 2 su bardağı un

  • 1-2 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı süt

  • 1 su bardağı su

  • 1 çay kaşığı tuz

İÇ HARCI İÇİN

  • Lor peyniri

  • 1 demet doğranmış maydanoz

KREPLERİ BAĞLAMAK İÇİN

  • Kaç adet krep yapmayı planlıyorsanız aynı adet sıcak suda bekletilmiş maydanoz sapı veya taze soğan sapı

PİŞİRMEK İÇİN

  • Yeteri kadar sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

  • Krep hamuru yapmak için verilen bütün malzemeleri bir kaba alın ve bir mikser yardımıyla düşük devirde çırpın.

  • Krepleri pişireceğiniz yapışmaz tavayı veya krep tavasını ısıtın.

  • Tavayı fırça yardımıyla güzelce yağlayın.

  • Büyük bir kepçe krep harcını tavaya dökün ve her yerine eşit şekilde yayılmasını sağlayın.

  • Alt kısımları pişen krepleri çevirin ve diğer taraflarını da pişirin.

  • İki tarafını da pişirdiğiniz krepleri ocaktan alın.

  • Bağlamak için kullanacağınız maydanoz veya taze soğan saplarını kaynar suya atın. Yaklaşık iki dakika beklettikten sonra çıkarın ve soğuk suya atın. Bu sayede bağlama esnasında sapların kopmalarını engellemiş olursunuz.

  • İç harcı hazırlamak için lor peyniri ve doğramış olduğunuz maydanozları karıştırın.

  • Pişen kreplerin tam ortasına bu karışımdan yerleştirin.

  • İç harçlarını doldurduğunuz kreplere bohça şeklini verin ve maydanoz sapı veya yeşil soğan yardımıyla bağlayın.

  • Servis tabağına aldığınız bohçaları bekletmeden servis edin.


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Anahtar Kelimeler:
krep tarifi
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