Sık sık başka kadınlarla yakalanan Ali Küçükbalçık'tan Kibariye'ye: İyi ki benim hanım ağamsın

Ali Küçükbalçık ile 22 yıllık eşi Kibariye, şimdiye kadar birçok kez aldatma ve affetme iddialarıyla gündeme gelmişti. Son olarak geçtiğimiz aylarda başka bir kadınla el ele görüntülenen Küçükbalçık, eşi Kibariye’nin doğum gününü duygusal bir notla kutladı.

Kibariye'den 19 yaş küçük olan Ali Küçükbalçık, 61 yaşına giren eşiyle fotoğrafını paylaşarak "Aşklarım en güzeli bugün doğmuş iyi ki varsın iyi ki benim hanım ağamsın nice güzel yaşların olsun ailemizle birlikte" yazdı. Küçükbalçık'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Geçtiğimiz günlerde Kuşadası'ndaki bir mekanda sahneye çıkan Kibariye, giydiği siyah mini elbisesi sık sık açılınca eşi tarafından uyarılmıştı. Rüzgardan dolayı elbisesinin etekleri uçuşan şarkıcı, beline masa örtüsü bağlayarak önlem almıştı.

