Mynet Trend

Şık tasarım, büyük ekran, devasa pil!

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 22.10.2019 09:39 | Son Güncelleme

6.22 inç (15.8 cm) HD + Dot Drop ekrana sahip Redmi 8, 19: 9’luk en boy oranına sahip. Parlak tasarımı ve büyük ekranının yanında tek elde kullanılabilir olması da artı bir değer. Gorilla Glass 5 koruması bulunan telefon, Type-C bağlantı noktası, kızılötesi ve 3.5mm kulaklık girişine de sahip.

Şık tasarım, büyük ekran, devasa pil!

Ürünün en dikkat çekici taraflarından bir tanesini 5000mAh değerde pili oluşturuyor. Bu pil, tek şarj ile size iki günün üzerinde kullanım imkânı sunuyor. Ürünün kutusundan 10w hızlı şarj adaptörü çıkıyor, ama öte yandan isterseniz 18w hızlı şarj adaptörünü de ayrıca alabilirsiniz. Çünkü buna da destek veriyor.

Snapdragon 439 çipsetiyle gelen telefon, pek çok oyun ve uygulamayı çalıştırabiliyor. Güncel bir Android işletim sistemine sahip, arayüz akıcı ve genel olarak kullanımı kolay. Dolayısıyla çok yüksek beklentilere girmeden pek çok işleminizi halledebilirsiniz.

Redmi 8’in arka tarafında dual kamera sistemi yer alıyor. 12+2MP değerdeki kamera ikilisi sayesinde bokeh efektli fotoğraflar çekebilirsiniz. Ön tarafta da 8MP selfie kamerası bulunuyor ve bu kamera, yapay zekâ ile güçlendirilmiş.

Fiyatlara da gelecek olursak… Ürünün 3GB RAM ve 32GB depolamalı versiyonu 1,349 TL’ye, 4GB RAM ve 64GB depolamalı versiyonu da 1,549 TL fiyata satılıyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

PARTNER 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor! 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!
Telefon çekmiyor derdine son: BiP ile operatörsüz görüşme devri başladıTelefon çekmiyor derdine son: BiP ile operatörsüz görüşme devri başladı
2020 Xiaomi’nin yılı mı olacak?2020 Xiaomi’nin yılı mı olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Redmi Redmi 8

En Çok Okunan Trend Haberler

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular!

Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular!

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

MasterChef'te iki isme şok ceza! Mehmet Şef çılgına döndü

MasterChef'te iki isme şok ceza! Mehmet Şef çılgına döndü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facebook'a karanlık mod geliyor

Facebook karanlık tarafa geçiyor!

TP-Link Deco ailesi genişliyor

TP-Link Deco ailesi genişliyor

ABD ordusu SpaceX teknolojilerinden yararlanmak istiyor

ABD ordusundan uzay için yeni hamle!

Telefon çekmiyor derdine son: BiP ile operatörsüz görüşme devri başladı

Telefon çekmiyor derdine son: BiP ile operatörsüz görüşme devri başladı

2020 Xiaomi’nin yılı mı olacak?

2020 Xiaomi’nin yılı mı olacak?

Instagram'dan sonra Facebook da ışıklarını kapatıyor!

Önce Instagram uygulamıştı! Şimdi de Facebook

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.