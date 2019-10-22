Şık tasarım, büyük ekran, devasa pil!

Ürünün en dikkat çekici taraflarından bir tanesini 5000mAh değerde pili oluşturuyor. Bu pil, tek şarj ile size iki günün üzerinde kullanım imkânı sunuyor. Ürünün kutusundan 10w hızlı şarj adaptörü çıkıyor, ama öte yandan isterseniz 18w hızlı şarj adaptörünü de ayrıca alabilirsiniz. Çünkü buna da destek veriyor.

Snapdragon 439 çipsetiyle gelen telefon, pek çok oyun ve uygulamayı çalıştırabiliyor. Güncel bir Android işletim sistemine sahip, arayüz akıcı ve genel olarak kullanımı kolay. Dolayısıyla çok yüksek beklentilere girmeden pek çok işleminizi halledebilirsiniz.

Redmi 8’in arka tarafında dual kamera sistemi yer alıyor. 12+2MP değerdeki kamera ikilisi sayesinde bokeh efektli fotoğraflar çekebilirsiniz. Ön tarafta da 8MP selfie kamerası bulunuyor ve bu kamera, yapay zekâ ile güçlendirilmiş.

Fiyatlara da gelecek olursak… Ürünün 3GB RAM ve 32GB depolamalı versiyonu 1,349 TL’ye, 4GB RAM ve 64GB depolamalı versiyonu da 1,549 TL fiyata satılıyor.

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