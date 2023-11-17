Şıklığıyla galaya damga vurmuştu! Hande Ataizi'nin bilekliğinin fiyatı ortaya çıktı! Duyanlar inanamadı

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisi, Kanal D ekranlarında 2008-2010 arasında izlenme rekorları kırmıştı. 13 yıl önce final yapmasına rağmen tekrar bölümleriyle de çok konuşulan fenomen dizi şimdi de sinemaya uyarlandı.

Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum ve Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı 'Bihter' filminin galası ise önceki akşam Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşti.

Filmin Firdevs'i Hande Ataizi, tarzı ve aksesusarlarıyla geceye adeta damga vurdu. Güzel oyuncunun kolundaki yılan tasarımlı bilekliği dikkatlerden kaçmadı. Ataizi'nin bilekliğinin fiyatını duyanlar çok şaşırdı.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, ünlü bir markaya ait olan bilekliğin fiyatı tam tamına bir milyon dolar. Markanın Ataizi'ye mücevherin yanında iki tane de koruma gönderdiği öğrenildi.









