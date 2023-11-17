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Şıklığıyla galaya damga vurmuştu! Hande Ataizi'nin bilekliğinin fiyatı ortaya çıktı! Duyanlar inanamadı

17.11.2023 11:37 | Son Güncelleme:
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Uzun zamandır büyük bir heyecanla beklenen, Halid Ziya Uşaklıgil'in romanı Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan Bihter filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Filmin Firdevs Hanım'ı Hande Ataizi şıklığıyla galaya damga vurdu. Ataizi'nin kombinini tamamlayan yılan tasarımlı bilekliğinin fiyatı ise ağızları açık bıraktı.

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisi, Kanal D ekranlarında 2008-2010 arasında izlenme rekorları kırmıştı. 13 yıl önce final yapmasına rağmen tekrar bölümleriyle de çok konuşulan fenomen dizi şimdi de sinemaya uyarlandı.

Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum ve Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı 'Bihter' filminin galası ise önceki akşam Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşti.

Hande Ataizi

Filmin Firdevs'i Hande Ataizi, tarzı ve aksesusarlarıyla geceye adeta damga vurdu. Güzel oyuncunun kolundaki yılan tasarımlı bilekliği dikkatlerden kaçmadı. Ataizi'nin bilekliğinin fiyatını duyanlar çok şaşırdı.

Hande Ataizi 2

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, ünlü bir markaya ait olan bilekliğin fiyatı tam tamına bir milyon dolar. Markanın Ataizi'ye mücevherin yanında iki tane de koruma gönderdiği öğrenildi.

bileklik

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Anahtar Kelimeler:
Hande Ataizi aşkı memnu bihter
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