Sıklıkla yapılıyor: Kurban etini pişirirken bu hatalara dikkat edin!

Kurban eti bölünerek çeşitli yemeklerde kullanılıyor. Kurban etinin uzun süre dayanması için muhafaza edilmesine dikkat etmek gerekiyor. Hem saklarken hem de pişirirken uygulayacağınız yöntemler yemeklerinizin çok daha lezzetli olmasını sağlıyor. Fark edilmeden yapılan hatalar etleri istenilen tattan uzaklaştırıyor. Bu da yemeklerin tadının bozulmasına emekleriniz boşuna gitmesine sebep oluyor.

ETİ BUZDOLABINDA DİNLENDİRİN

Taze kurban etini hemen pişirmek istiyorsanız hata yapıyorsunuz. Uzmanlar etin en az 12 saat buzdolabında dinlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Aynı zamanda dolaba ilk koyduğunuz eti ilk önce çıkarmalı ve onu pişirmelisiniz.

ODA SICAKLIĞINDA ÇÖZDÜRÜN

İş buzdolabında bekletmekle bitmiyor. Çünkü dolaptan çıkardığınız eti mutlaka oda sıcaklığında çözdürmeniz gerekiyor. Zira hala donmuş ve soğuk haldeyken ateşle buluşturduğunuz etler sertleşecek ve lezzetini kaybedecektir.

ETİ PİŞİRMEDEN ÖNCE MARİNE EDİN

Pişirdiğiniz etin yumuşacık olmasını istiyorsanız onu önce marine etmelisiniz. Süt, zeytinyağı, kekik ve benzeri malzemelerden oluşan bir karışımda bekleyen etler piştikten sonra yumuşacık olacaktır.

YÜKSEK ATEŞTE KAVURUN

Eğer kavurma yapacaksanız yüksek ateşi tercih etmelisiniz. Kısık ateşte kavurmak etin sulanmasına neden olacaktır. Eti kendi suyunda ve yağında pişirmek ise en doğru seçim.

IZGARA YAPACAKSANIZ ETİ ATEŞTEN UZAK TUTUN

Izgarada ise kavurmanın tam tersi bir durum söz konusu. Zira mangal yaparken etle ateş birbirine çok yakın durumda oluyor, bu da kanserojen maddelerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Ayrıca iç kısmının pişmemesi ve protein kaybı da yaşanabiliyor. Bu yüzden çok harlı ateşten uzak durmakta fayda var.

BAHARATLARI PİŞMESİNE YAKIN EKLEYİN

Tuz, karabiber gibi baharatları en son aşamada eklemeli, biraz daha pişirdikten sonra ocağın altını kapamalısınız. Zira baharatları ilk aşamada eklemek etin tat ve rengini değiştirdiği gibi tuz etin sertleşmesine sebep olacaktır.

KAVURMA YAPARKEN TEREYAĞ EKLEMEYİN

Halbuki kavurmanın kendi yağında pişmesi en doğru pişirme yöntemi. Kavurma yaparken en azından ilk on dakika kendi yağında pişirin, ardından dilerseniz diğer yağlardan da ekleyebilirsiniz

ETİ ÇEVİRMEK İÇİN ÇATAL KULLANMAYIN

Eti tavada ya da ızgarada çevirirken çatal kullanırsanız çatal eti delecektir. Et bu şekilde suyunu salacaktır. Bu da etin besin değerini ve lezzetini kaybetmesi demek



