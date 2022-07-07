Sıklıkla yapılıyor: Kurban etini pişirirken bu hatalara dikkat edin!

Kurban eti bölünerek çeşitli yemeklerde kullanılıyor. Kurban etinin uzun süre dayanması için muhafaza edilmesine dikkat etmek gerekiyor. Hem saklarken hem de pişirirken uygulayacağınız yöntemler yemeklerinizin çok daha lezzetli olmasını sağlıyor. Fark edilmeden yapılan hatalar etleri istenilen tattan uzaklaştırıyor. Bu da yemeklerin tadının bozulmasına emekleriniz boşuna gitmesine sebep oluyor.
Taze kurban etini hemen pişirmek istiyorsanız hata yapıyorsunuz. Uzmanlar etin en az 12 saat buzdolabında dinlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Aynı zamanda dolaba ilk koyduğunuz eti ilk önce çıkarmalı ve onu pişirmelisiniz.
İş buzdolabında bekletmekle bitmiyor. Çünkü dolaptan çıkardığınız eti mutlaka oda sıcaklığında çözdürmeniz gerekiyor. Zira hala donmuş ve soğuk haldeyken ateşle buluşturduğunuz etler sertleşecek ve lezzetini kaybedecektir.
Pişirdiğiniz etin yumuşacık olmasını istiyorsanız onu önce marine etmelisiniz. Süt, zeytinyağı, kekik ve benzeri malzemelerden oluşan bir karışımda bekleyen etler piştikten sonra yumuşacık olacaktır.
Eğer kavurma yapacaksanız yüksek ateşi tercih etmelisiniz. Kısık ateşte kavurmak etin sulanmasına neden olacaktır. Eti kendi suyunda ve yağında pişirmek ise en doğru seçim.
Izgarada ise kavurmanın tam tersi bir durum söz konusu. Zira mangal yaparken etle ateş birbirine çok yakın durumda oluyor, bu da kanserojen maddelerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Ayrıca iç kısmının pişmemesi ve protein kaybı da yaşanabiliyor. Bu yüzden çok harlı ateşten uzak durmakta fayda var.
Tuz, karabiber gibi baharatları en son aşamada eklemeli, biraz daha pişirdikten sonra ocağın altını kapamalısınız. Zira baharatları ilk aşamada eklemek etin tat ve rengini değiştirdiği gibi tuz etin sertleşmesine sebep olacaktır.
Halbuki kavurmanın kendi yağında pişmesi en doğru pişirme yöntemi. Kavurma yaparken en azından ilk on dakika kendi yağında pişirin, ardından dilerseniz diğer yağlardan da ekleyebilirsiniz
Eti tavada ya da ızgarada çevirirken çatal kullanırsanız çatal eti delecektir. Et bu şekilde suyunu salacaktır. Bu da etin besin değerini ve lezzetini kaybetmesi demek
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