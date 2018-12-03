MAGAZİN

Sıla'dan sosyal medya ve sahte hesap uyarısı! 'İtibar etmeyin'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.12.2018 20:42 | Son Güncelleme

Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen darp olayının soruşturması sürüyor. Ünlü şarkıcı Sıla cephesinden ise sahte hesap uyarısı geldi.

Sıla'dan sosyal medya ve sahte hesap uyarısı! 'İtibar etmeyin'

Şarkıcı Sıla'nın müzik şirketinden yapılan açıklamada, Sıla'ya ait olmayan sahte sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Değerli basın mensuplarının dikkatine; Medya organları bir süredir sanatçımız Sıla Gençoğlu'na ait olmayan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan alıntılar yapılarak, Sıla Gençoğlu'nun cümleleri gibi haberleştirmektedir. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek adına aşağıda Sıla Gençoğlu'nun tüm resmi sosyal medya hesaplarını belirtir, bu hesaplar dışında paylaşım yapan hiçbir hesaba itibar etmemenizi önemle rica ederiz'

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Anahtar Kelimeler:
Sıla Gençoğlu ahmet kural

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