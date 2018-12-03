Sıla'dan sosyal medya ve sahte hesap uyarısı! 'İtibar etmeyin'

Şarkıcı Sıla'nın müzik şirketinden yapılan açıklamada, Sıla'ya ait olmayan sahte sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Değerli basın mensuplarının dikkatine; Medya organları bir süredir sanatçımız Sıla Gençoğlu'na ait olmayan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan alıntılar yapılarak, Sıla Gençoğlu'nun cümleleri gibi haberleştirmektedir. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek adına aşağıda Sıla Gençoğlu'nun tüm resmi sosyal medya hesaplarını belirtir, bu hesaplar dışında paylaşım yapan hiçbir hesaba itibar etmemenizi önemle rica ederiz'

