Sıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! Belediye harekete geçti

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada yayınlanan bir video, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan bir antikacı dükkanındaki Kangal kırması köpeğinin "sıla hasretini" anlatıyordu. Videoda, köpeğin sahibi telefonundan bir türkü açıyor, türkü duyan köpek ise tepki vererek etrafına bakınmaya başlıyordu. Birçok sosyal medya kullanıcısı türküyü duyan köpeğin çevresinde bir şey aramaya başladığını düşünüyor.
O ANLAR, İZLEYENLERİ ÜZDÜ
Video son günlerin en çok paylaşılan ve yorumlanan videoları arasına girdi. Televizyon ve gazeteler köpeğin haberlerini okuyucularıyla paylaştı. "Paris'te memleket özlemi çeken Kangal köpeği", kangallarıyla ünlü Sivas'ta da yankı buldu.
SİVAS BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak Kangalı Sivas'a geri getirmek için girişimlerde bulunacağını söyledi.
Video çeken Zülal Sema, Erasmus için yurtdışına giden ve Brüksel'deki Avrupa Birliği Müzakere Merkezi'nde staj yapan bir genç. İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyan ve yaklaşık 3 yıldır Şair İbrahim Tenekeci'nin yönettiği İtibar dergisinde şiirleri yayımlanan Sema, videonun hikayesini Independent Türkçe'ye anlattı.
"BU KADAR İLGİ GÖRECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM"
Paris'teki antikacıları ziyaret etmek ve eski şiir kitaplarından almak için şehre gittiğini söyleyen Sema, Louvre Müzesi yakınlarında bir antikacıya girerek dükkan sahibiyle sohbet etmeye başladığını anlattı.
Sema, "Türkiye'den geldiğimi öğrenince bana köpeği göstermek istedi. Köpeğin türkülere tepki verdiğini de antikacı söyledi. Yurtdışına çıkarken İbrahim Tenekeci bana 'bol bol anı biriktirin' demişti. Ben de bu anıyı kaydetmek istedim. Bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştim" dedi.
Köpeğin bu durumuna çok üzüldüğünü de söyleyen Sema, Sivaslılardan binlerce mesaj aldığını söylüyor. Paris'e giden Türkler vasıtasıyla antikacıyla tekrar görüşeceklerini söyleyen Sema, köpeğin Türkiye'ye kavuşmasını istediğini söyledi.
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