Sıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! Belediye harekete geçti

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada yayınlanan bir video, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan bir antikacı dükkanındaki Kangal kırması köpeğinin "sıla hasretini" anlatıyordu. Videoda, köpeğin sahibi telefonundan bir türkü açıyor, türkü duyan köpek ise tepki vererek etrafına bakınmaya başlıyordu. Birçok sosyal medya kullanıcısı türküyü duyan köpeğin çevresinde bir şey aramaya başladığını düşünüyor.

O ANLAR, İZLEYENLERİ ÜZDÜ

Video son günlerin en çok paylaşılan ve yorumlanan videoları arasına girdi. Televizyon ve gazeteler köpeğin haberlerini okuyucularıyla paylaştı. "Paris'te memleket özlemi çeken Kangal köpeği", kangallarıyla ünlü Sivas'ta da yankı buldu.

SİVAS BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak Kangalı Sivas'a geri getirmek için girişimlerde bulunacağını söyledi.

Video çeken Zülal Sema, Erasmus için yurtdışına giden ve Brüksel'deki Avrupa Birliği Müzakere Merkezi'nde staj yapan bir genç. İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyan ve yaklaşık 3 yıldır Şair İbrahim Tenekeci'nin yönettiği İtibar dergisinde şiirleri yayımlanan Sema, videonun hikayesini Independent Türkçe'ye anlattı.