MAGAZİN

Sıla, Karadeniz turnesine Samsun'da veda etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2019 02:35 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Sıla, Türkiye turnesinin Karadeniz ayağının son konserini Samsun'da gerçekleştirdi.

Sıla, Karadeniz turnesine Samsun'da veda etti!

En güzel şarkılarını bu kez Samsunlu hayranları için seslendiren Sıla, enerjisi ve performansıyla dinleyicilerinden yine tam not aldı.

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SIRADAKİ DURAKLAR ESKİŞEHİR VE MALATYA
Sıla, Kerki ve Solfej ile gerçekleştirdiği Türkiye turnesi kapsamında Karadeniz'den sonra şimdi de Eskişehir ve Malatya'da hayranlarıyla bir araya geliyor. Sıla konserlerinde dillerden düşmeyen ve artık klasikleşen eski şarkılarının yanı sıra, kısa sürede ezberlenen yeni albümündeki şarkılarını da seslendirecek.

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