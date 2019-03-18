Sıla, Karadeniz turnesine Samsun'da veda etti!

En güzel şarkılarını bu kez Samsunlu hayranları için seslendiren Sıla, enerjisi ve performansıyla dinleyicilerinden yine tam not aldı.

SIRADAKİ DURAKLAR ESKİŞEHİR VE MALATYA

Sıla, Kerki ve Solfej ile gerçekleştirdiği Türkiye turnesi kapsamında Karadeniz'den sonra şimdi de Eskişehir ve Malatya'da hayranlarıyla bir araya geliyor. Sıla konserlerinde dillerden düşmeyen ve artık klasikleşen eski şarkılarının yanı sıra, kısa sürede ezberlenen yeni albümündeki şarkılarını da seslendirecek.



